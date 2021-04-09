Гидрометеорологическая служба Узбекистана выполняет важнейшую работу, от которой зависят без преувеличения все сферы жизнедеятельности человека. Это не только привычные прогнозы погоды, но и метеорологическое обслуживание гражданской авиации, подготовка прогнозов для сельского хозяйства и других отраслей, прогнозов водоносности рек, информации оснеголавинной и селепаводковой опасности, загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы и многое другое.

6 апреля специалисты Центра гидрометеорологической службы (Узгидромета) провели регулярное аэровизуальное наблюдение на вертолёте в бассейнах рек Ойгаинг и Пскем в Бостанлыкском районе — в самой северной точке Ташкентской области на границе с Казахстаном и Кыргызстаном. Здесь на высоте 2100 м над уровнем моря расположена самая высокогорная метеостанция Узгидромета — специализированная снеголавинная станция Ойгаинг. По приглашению центра группа журналистов, в том числе «Газеты.uz», получила уникальную возможность понаблюдать за работой сотрудников Узгидромета, включая круглогодично живущих и работающих на станции Ойгаинг.

Подлёт к горам.

Аэровизуальные наблюдения проводятся в этом районе весной согласно плану, утверждённому правительством, с целью уточнения объёмов накопления снега, оценки состояния снежного покрова, ледников, рек, селе- и оползнеопасных зон, прорывоопасных озёр (одно из них — Шобуркуль), отслеживания и прогнозирования динамики развития гидрометеорологических ситуаций и геологических процессов.

Станция Ойгаинг

Полёт на вертолёте из Ташкента до станции Ойгаинг занимает больше часа. В холодное время года это единственный способ добраться сюда. К лету отсюда и сюда смогут ездить «УАЗики», которые сейчас стоят в глубоком снегу. На машине дорога из столицы занимает более семи часов. До ближайшего населённого пункта, села Пском, — 80 км.

Зелёные предгорья сменяются снежными вершинами.

Река Ойгаинг.

Станция Ойгаинг считается оперативным производственным подразделением Узгидромета и Ташгидромета, главная задача которой — производство снеголавинных и гидрометеорологических наблюдений. Она существует с 1 декабря 1962 года и расположена на равнинной местности в горном ущелье на берегу одноименной реки, являющейся составляющей реки Пскем, которая впадает в Чарвакское водохранилище. Основной ландшафт в районе станции — альпийские луга и арчевники. Поймы Ойгаинга и его притока густо поросли березовым лесом. Здесь встречаются дикие животные — волки, медведи, лисы, снежные барсы.





Приближение к станции Ойгаинг.





Место посадки вертолёта обозначено угольным кругом.





На станции работают три сотрудника — начальник и два техника-метеоролога. Начальник Равшан Ибрагимов с супругой живут здесь уже несколько лет, у них растёт маленький сын, которого назвали Сафар. Другой сын в этом году пошёл в первый класс, родители видят его редко. Покинуть станцию можно только во время отпуска, в основном летом, и только по разрешению руководства Узгидромета.





На территории станции расположены служебное здание и жилой дом с несколькими комнатами, складское помещение и дизельная. Каждую осень сюда на вертолёте доставляется годовой запас продуктов питания, ГСМ, медикаментов, спецодежы и необходимих материалов. Кроме того, здесь содержатся скот и домашняя птица, обеспечивая сотрудников свежими молоком, яйцами и мясом. С людьми также живёт собака.

Метеорологическая будка и осадкомер. Выше на холме видны мачты новой автоматической (слева) и полуавтоматической метеостанций.

Сотрудники станции Ойгаинг восемь раз в сутки — каждые три часа — регистрируют и отправляют в центр данные о температуре воздуха и почвы, влажности воздуха, атмосферном давлении, направлении и скорости ветра, уровне осадков, а также высоте снежного покрова и вероятности схода лавин (раз в день).

Снегомерные рейки. Высота снега здесь — 1 метр 5 сантиметров.

К станции также относятся два неинформационных гидрологических поста — выше реки Коксу и в устье этой же реки. На них ведутся замеры уровня воды, её температуры, температуры воздуха и осадков, в зимний период — наблюдение за ледовыми явлениями. Мобильная сеть здесь недоступна, связь осуществляется только по рации.





Автоматическая метеостанция.

В декабре прошлого года на холме рядом со зданиями была установлена новая автоматическая метеостанция с 10-метровой мачтой. Равшан Ибрагимов рассказал, что раньше сотрудникам приходилось в любую погоду подниматься на метеоплощадку для записи показаний приборов. Сейчас данные автоматически поступают на компьютер, а оттуда по спутниковой связи — в Узгидромет. Одновременно они архивируются в базе данных.





Начальник станции Равшан Ибрагимов.





Текущие данные с автоматической метеостанции отображаются на компьютере.

Несмотря на это, в течение нынешнего года, пока длится тестовый период работы новой метеостанции, сотрудники продолжат производить и ручные замеры, которые сравниваются с данными, полученными автоматически. Рядом с автоматической метеостанцией стоит полуавтоматическая — она была установлена при содействии USAID в 2005 году.





Полуавтоматическая метеостанция, установленная ранее.

Всего в Ташкентской области имеется 25 станций и пунктов метеонаблюдения.





Кахрамон Зохидов.

Начальник Управления гидрометеорологической наблюдательной сети Узгидромета Кахрамон Зохидов сообщил, что новая метеостанция была установлена по ноябрьскому постановлению президента Шавката Мирзиёева о совершенствовании работы Узгидромета. Документом были утверждены концепция развития гидрометеослужбы в 2020−2025 годах и программа по расширению и автоматизации сети наблюдений центра.

Окрестности станции Ойгаинг.

До выхода постановления сотрудники Узгидромета опубликовали открытое письмо, в котором призвали немедленно решить вопрос низких зарплат и сопутствующей утечки кадров, а также принять меры по совершенствованию деятельности Узгидромета и долгосрочной стратегии развития отрасли. С тех пор зарплата сотрудников станции повысилась в три раза. В 2022 году запланировано строительство новых зданий метеостанции Ойгаинг.





Здание станции Ойгаинг.

К настоящему времени по стране установлено уже 50 автоматических станций, подобных здешней. Эта работа продолжается. Всего в рамках постановления за пять лет намечено увеличить количество метеорологических станций с 70 до 89, снеголавинных — с 3 до 8, авиаметеорологических — с 12 до 14, а общее число пунктов метеонаблюдения — с 335 до 397.

Окрестности станции Ойгаинг.

«Основные функции станции Ойгаинг — производство метеонаблюдений и определение объёмов снега. На основе данных этой станции проводятся аэровизуальные наблюдения. Например, если уровень снега здесь достиг 1−2 метров, значит, на высокогорных склонах высота снега может составлять около 3 метров», — пояснил Кахрамон Зохидов.

Облёт и высадка десанта

Оставив часть пассажиров на станции Ойгаинг, специалисты Узгидромета полетели наблюдать за состоянием водосборных бассейнов в притоках рек Пскем и Ойгаинг.





«Нашей основной задачей является регистрация сходов лавин и определение объёма снежного покрова — высота, плотность, температура, площадь», — рассказал инженер 1 категории отдела мониторинга за опасными гидрометеорологическими явлениями Узгидромета Нодир Мамадалиев.





«Облёт совершается по репрезентативным точкам, которые характеризуют весь регион. Здесь установлены дистанционные снегомерные рейки — высотой 3, 4, 5 метров, данные с которых снимаются визуально», — отметил он. Только в бассейне Ойгаинга имеется более 20 таких реек.





Нодир Мамадалиев.









В некоторых снегомерных пунктах специалисты десантировались на снег для измерения высоты покрова, его состава (плотности) и температуры.

Одна из таких точек расположена на высоте 2937 метров над уровнем моря.





Адхам Мамараимов, ведущий инженер, и Сергей Атаханов, инженер II категории отдела мониторинга за опасными гидрометеорологическими явлениями Узгидромета, с помощью снегомера провели замеры в нескольких местах для определения среднего значения, уровень снега был от 195 до более 300 см.





По словам Адхама Мамараимова, снег, согласно данным совершённых сюда экспедиций, накапливается здесь с сентября, достигая к февралю-марту максимальной высоты.





На основе собранных данных производятся расчёты, которые позволяют определить объёмы запасов снега и спрогнозировать объём воды в реках. Эти данные используются правительством и разными ведомствами, в том числе для распределении объёмов воды для нужд сельского хозяйства в разрезе регионов.





Регистрация лавины. Фото: Узгидромет.

Кахрамон Зохидов добавил, что устройств, позволяющих автоматически предсказывать возможный сход лавин, нет. Это можно делать только путём визуальных наблюдений и расчётов. Исходя из состояния склонов, определяется примерный объём снежной массы и возможной лавины. В случае наличия опасности готовится штормовое предупреждение — узбекистанцы регулярно получают эту информацию по SMS.

Что показало наблюдение

Аэровизуальное наблюдение показало, что запасы снега в бассейнах рек Пскем и Ойгаинг составляют примерно 90% от средних многолетних значений, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Узгидромета по итогам облёта.





В то же время выяснилось, что верхний слой снежного покрова сформировался за счёт осадков в феврале и марте. Для образования плотного, полуледяного покрова, обеспечивающего высокие показатели водных запасов, необходима температура воздуха −15…−18 градусов Цельсия и ниже. Однако таких дней в феврале и марте было не очень много. В марте температура была на 5−8 градусов выше нормы, из-за чего таяние снега на высоте выше 2500 метров над уровнем моря ускорилось, и запасы снега сократились.





С учётом полученных данных специалисты Узгидромета прогнозируют, что прогнозные показатели расхода воды в реке Чирчик в вегетационный период могут составить 75−80% от нормы.





«Газета.uz» благодарит Узгидромет за возможность ознакомиться с проведением аэровизуальных наблюдений