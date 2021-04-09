На следующей неделе, 13−14 апреля, ожидается визит действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Швеции Анн Кристин Линде в Узбекистан. Об этом на брифинге в пятницу сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Ожидается, что в ходе визита Анн Кристин Линде примет президент Шавкат Мирзиёев.

«Тот факт, что ОБСЕ осуществляет свою миссию в Узбекистане вот уже более 25 лет, свидетельствует о динамичном и открытом взаимодействии нашей страны с данной организацией», — сказал Шерзод Асадов.

«Мы привержены к дальнейшему расширению сотрудничества с этой важной региональной организацией в деле активного продвижения намеченных преобразований во всех сферах государственной и общественной жизни», — отметил он.

Пресс-секретарь главы государства также выразил уверенность, что визит Анн Кристин Линде выведет на новый уровень сотрудничество между Узбекистаном и Швецией, которые «особенно активизировались в последние годы». В ноябре прошлого и в феврале текущего года между странами состоялись политические консультации.