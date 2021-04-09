В матче 5-тура Суперлиги Узбекистана по футболу между командами «Машъал» и «Коканд-1912» арбитр засчитал «гол-фантом» (то есть гол, которого в действительности не было). Встреча завершилась победой кокандцев со счётом 0:2.

На 51-й минуте матча нападающий «Коканд-1912» Муминжон Мелиев вывел свою команду вперёд. Он пробил по воротам «Машъала» с острого угла, но его удар был неточен: мяч полетел не в створ ворот, а в сетку с внешней стороны. Тем не менее, мяч залетел через дырку в сетке ворот и приземлился на землю уже внутри ворот (видео).

Главный арбитр Вадим Агишев засчитал гол, боковой судья Руслан Серазетдинов также не увидел ошибку в этом эпизоде. В свою очередь, на встрече не была использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Фото: Sport TV.

В середине марта в матче «Согдиана» — «Турон» произошёл другой инцидент, связанный с работой арбитров. Тогда Ассоциация футбола Узбекистана отстранила от работы главного арбитра той встречи Виктора Серазитдинова.