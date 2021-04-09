От населения продолжают поступать жалобы на нарушение прав на землю и жилье. Только за первый квартал их в Министерство юстиции поступило около 50, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

В своих жалобах граждане поднимают в основном следующие вопросы:

Принудительное выселение граждан из частных домов в рамках инвестиционных проектов с применением нормы закона по аналогии, передачи или «резервирования» земельных участков за субъектами предпринимательства для строительства многоэтажных домов до прекращения прав на землю в установленном порядке.

Изъятие земельных участков у собственника без предоставления ему равного земельного участка.

Передача земли другим лицам без прекращения прав владельцев дехканских и фермерских хозяйств.

Министерство юстиции как орган, ответственный за проведение единой государственной правовой политики, высказал свою позицию в отношении подобных негативных случаев.

Принудительное выселение граждан из частных домов в рамках инвестпроектов

Статьи 70 и 71 Жилищного кодекса устанавливают правила выселения лиц, проживающих в государственном жилищном фонде (муниципальном, ведомственном жилищном фонде и коммунальном жилищном фонде целевого назначения).

В этом случае выселение из занимаемого жилья в домах государственного жилищного фонда допускается по следующим основаниям:

дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу;

жилое помещение признано в установленном порядке аварийным или непригодным для проживания;

жилое помещение подлежит переоборудованию в нежилое.

Выселение производится в судебном порядке.

В данном случае, так как собственником недвижимости является государство, то оно имеет право свободно распоряжаться своим имуществом.

Жилье в жилищном фонде, принадлежащем гражданам, является частной собственностью, оно неприкосновенно и охраняется государством, как и другие формы собственности в соответствии со статьей 53 Конституции. Следовательно, выселение собственника из жилого фонда, принадлежащего гражданам, на основании статей 70−71 Жилищного кодекса, противоречит законодательным актам.

Согласно статье 5 Гражданского кодекса также не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность.

В соответствии с законом «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» изъятие имущества, находящегося в частной собственности, осуществляется только при условии полного возмещения собственнику его рыночной стоимости, а также убытков, причиненных собственнику в связи с таким изъятием, если иное не предусмотрено законом.

В этой связи изъятие частного жилья для государственных и общественных нужд должно производиться после возмещения соответствующего ущерба в соответствии с требованиями, установленными в статьях 27−30 Жилищного кодекса и постановлении Кабинета Министров № 911 от 16 ноября 2019 года.

При этом передача земельных участков от одного физического или юридического лица к другому в рамках реализации инвестиционного проекта не считается государственной и общественной нуждой.

Поскольку, согласно статье 37 Земельного кодекса, изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд производится только в следующих целях:

предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;

выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Узбекистана;

обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;

строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетической системы и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных труб, инженерно-коммуникационных сетей;

исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств государственного бюджета, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями президента Узбекистана.

В соответствии с резолюцией № 1993/77 Комиссии ООН по правам человека практика принудительных выселений обозначено как серьезное нарушение права на достаточное жилье.

«Согласно требованиям Земельного кодекса, изъятие земельных участков в интересах субъектов предпринимательства не является государственной и общественной нуждой, такой подход не имеет правовой основы!», — подчеркнули в Минюсте.

Изъятие у собственника земельного участка без предоставления компенсации

Согласно земельному законодательству, в результате изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд и сноса жилья возмещаются следующие убытки:

рыночная стоимость недвижимого имущества, находящегося на изъятом земельном участке;

рыночная стоимость права на изъятый земельный участок;

расходы, связанные с переездом, в том числе временным приобретением другого объекта недвижимости;

упущенная выгода физических и юридических лиц;

другие расходы и убытки, предусмотренные законодательством или договором.

В этом случае компенсация предоставляется в следующих формах:

а) денежные средства;

б) передача другого объекта недвижимости в собственность;

в) земельный участок;

г) иные виды компенсации, предусмотренные договором.

Собственникам по их выбору и по соглашению сторон предоставляется в собственность другое равноценное благоустроенное жилое помещение площадью не ниже социальной нормы площади жилья (16 кв. м) и выплачивается рыночная стоимость насаждений либо выплачивается рыночная стоимость сносимых жилого дома, иных строений, сооружений и насаждений, а также рыночная стоимость права на земельный участок в полном объеме.

При изъятии земельных участков физических и юридических лиц для государственных или общественных нужд не следует ограничиваться только лишь выделением земельного участка, но и следует учесть понесенные расходы собственника, а также разницу между выделяемым и изымаемым участком, исходя из их рыночной стоимости, которые в обязательном порядке должны быть выплачены в качестве компенсации, отмечает Минюст.

Передача земли другим лицам без прекращения земельных прав владельцев дехканских и фермерских хозяйств

Согласно статье 23 Земельного кодекса, предоставление (реализация) земельного участка, находящегося во владении, пользовании, аренде и собственности, производится только после изъятия (выкупа) данного участка в установленном порядке. В этих отношениях необходимо следовать установленным основаниям и порядку.

В статьях 37 (изъятие, выкуп земельного участка для государственных и общественных нужд) и 38 (изъятие земельного участка при нарушении земельного законодательства) данного кодекса определены основания и порядок изъятия земельного участка для государственных и общественных нужд, а также в случае нарушения земельного законодательства.

Кроме того, в соответствии с указом президента Узбекистана №УП-5780 от 13 августа 2019 года полномочия по изъятию и передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения в случаях, установленных в актах законодательства, от одних фермерских хозяйств другим переданы соответствующим Кенгашам народных депутатов.

Вопросы законности решений Кенгашей народных депутатов могут быть рассмотрены в административных судах и признаны недействительными, подчеркнули в Минюсте.

Незаконное изъятие земельных участков влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Все незаконные решения и действия могут быть оценены в соответствии с законодательством и рассмотрены в судах, напомнил Минюст.