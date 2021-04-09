Министерство дошкольного образования и международный общественный фонд Zamin подписали меморандум о создании условий инклюзивного образования, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудничество также будет направлено на поддержку детей с инвалидностью, в том числе из социально уязвимых слоёв населения, а также создание условий для их оздоровления, реабилитации и дальнейшей адаптации в обществе.

«Ещё один шаг совместными усилиями сделает жизнь наших детей яркой, увлекательной, интересной и самое главное они получат возможность реализовать своё право на качественное дошкольное образование», — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Представители министерства и фонда договорились совместно повышать потенциал работников системы дошкольного образования через проведение конференций, семинаров, тренингов, выставок, симпозиумов и других мероприятий.