Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II по поводу кончины её супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В этот прискорбный для народа Великобритании момент всей душой разделяю боль Вашей утраты. Сил и стойкости Вашему Величеству и всем членам королевской семьи в это нелегкое время», — говорится в послании.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив до своего столетия два месяца. В Великобритании объявлен национальный траур.