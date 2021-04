Депутаты Европарламента высказали возмущение случившимся в Анкаре, где в ходе официального визита руководителю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не предложили стул рядом с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщило РИА Новости.

Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин. «Сначала они вышли из Стамбульской конвенции, а теперь оставляют без стула председателя Европейской комиссии во время официального визита. Это стыдно», — написала депутат в Twitter.

Бельгийский депутат ЕП Том Вандекенделаре написал в Twitter, что его соотечественник — глава Европейского совета Шарль Мишель — мог предложить свой стул Фон дер Ляйен или попросить обеспечить место принимающую сторону.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать подобных ситуаций. По словам Эрика Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений.

Он пояснил, что Фон дер Ляйен была удивлена ситуацией со стульями, но предпочла «уделить внимание сути вопроса, а не протоколу». Он указал также, что «на переговоры этот инцидент не повлиял, глава ЕК смогла обсудить все запланированные вопросы».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес страны по поводу инцидента со стульями на встрече.

Он добавил, что так было и в этот раз. «Мы удовлетворили все требования, которые нам были высказаны с той стороны», — сказал турецкий министр.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK