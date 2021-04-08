Множество людей задумывается о приобретении более комфортабельного, современного, а главное, нового жилья. Каждый мечтает стать счастливым владельцем собственной квартиры, наслаждаться просторным двором, красивым холлом и престижным районом столицы.

Однако, не всегда есть возможность быстро сменить жилье. Как правило, продажа квартиры — дело долгое и непростое.





В рамках программы Trade-in от NovaStroy клиент может избежать проблем, связанных с долгим процессом купли-продажи, поиском покупателя, трудностями оформления. Важен только результат — быстро и безопасно.





Программа максимально прозрачная и состоит из следующих этапов:

Клиент выбирает новую квартиру в одном из жилых комплексов компании Novastroy. Отдел Trade-in проводит оценку старого жилья в течение 24 часов. Жилье клиента выставляется на продажу. Сумма от продажи составит первоначальный взнос за новую квартиру или может полностью покрыть стоимость выбранного жилья. Разница в цене покрывается доплатой или рассрочкой до 15 месяцев.





Особенно актуально это предложение для арендодателей. Ведь цена за аренду на вторичном рынке гораздо ниже по сравнению с новостройками. Теперь появилась возможность увеличить свой ежемесячный фиксированный доход в два раза.

Также программа Trade-in предусматривает обмен и покупку как жилых, так и коммерческих помещений, что делает ее универсальным решением для каждого.





Компания NovaStroy открывает новые возможности для надежных инвестиций в будущее.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 93−501−55−55.

Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.

Ориентир: Makro на ул. Нукусской.

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