Матч пятого тура Суперлиги Узбекистана по футболу между наманганским «Навбахором» и столичным «Пахтакором» завершился беспорядками. Игра, прошедшая 7 апреля на стадионе «Марказий» в Намангане, завершилась победой ташкентской команды со счётом 1:2.





Решающий гол был забит на 89-й минуте встречи, когда арбитр Фирдавс Норсафаров после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Навбахора». Это вызвало недовольство тренерского штаба хозяев и собравшихся болельщиков, которых было почти 16 тысяч. На видео Championat.Asia можно услышать оскорбительные выкрики в адрес судьи.

После финального свистка болельщики забросали различными предметами (в основном, пластиковыми бутылками) бригаду арбитров и футболистов «Пахтакора». Кроме того, группа лиц у выхода из стадиона пыталась помешать отъезду автобуса гостевой команды.

В Управлении внутренних дел Наманганской области сообщили, что с недовольными болельщиками были проведены разъяснительные беседы, а толпу разогнали. Судьи, футболисты и 35 членов фан-клуба «Пахтакора» покинули город в сопровождении правоохранительных органов.

Помимо этого, «двое болельщиков, активно выражавших своё недовольство и пытавшихся оказаться воздействие на других», были доставлены в ОВД Давлатабадского района, где установили их личности и провели разъяснительную беседу, говорится в сообщении.

Фото: Norin Online / Telegram

Во время и после матча общественный порядок был полностью сохранён, среди граждан и сотрудников правоохранительных органов нет пострадавших, заявили в УВД.

После пяти туров Coca-Cola Суперлиги «Пахтакор» лидирует в турнирной таблице с 15 очками. Следом идут «Согдиана» (10 очков) и «Бунёдкор» (7 очков), имея в запасе одну игру. «Навбахор» (5 очков) занимает 9-е место среди 14 команд.

В декабре прошлого года матч Про-лиги между командами «Турон» и «Нефтчи» также завершился беспорядками с участием футболистов и болельщиков. «Газета.uz» писала, что тогда к ответственности были привлечены 11 человек.