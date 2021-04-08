Матч пятого тура Суперлиги Узбекистана по футболу между наманганским «Навбахором» и столичным «Пахтакором» завершился беспорядками. Игра, прошедшая 7 апреля на стадионе «Марказий» в Намангане, завершилась победой ташкентской команды со счётом 1:2.
Решающий гол был забит на 89-й минуте встречи, когда арбитр Фирдавс Норсафаров после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Навбахора». Это вызвало недовольство тренерского штаба хозяев и собравшихся болельщиков, которых было почти 16 тысяч. На видео Championat.Asia можно услышать оскорбительные выкрики в адрес судьи.
После финального свистка болельщики забросали различными предметами (в основном, пластиковыми бутылками) бригаду арбитров и футболистов «Пахтакора». Кроме того, группа лиц у выхода из стадиона пыталась помешать отъезду автобуса гостевой команды.
В Управлении внутренних дел Наманганской области сообщили, что с недовольными болельщиками были проведены разъяснительные беседы, а толпу разогнали. Судьи, футболисты и 35 членов фан-клуба «Пахтакора» покинули город в сопровождении правоохранительных органов.
Помимо этого, «двое болельщиков, активно выражавших своё недовольство и пытавшихся оказаться воздействие на других», были доставлены в ОВД Давлатабадского района, где установили их личности и провели разъяснительную беседу, говорится в сообщении.
Фото: Norin Online / Telegram
Во время и после матча общественный порядок был полностью сохранён, среди граждан и сотрудников правоохранительных органов нет пострадавших, заявили в УВД.
После пяти туров Coca-Cola Суперлиги «Пахтакор» лидирует в турнирной таблице с 15 очками. Следом идут «Согдиана» (10 очков) и «Бунёдкор» (7 очков), имея в запасе одну игру. «Навбахор» (5 очков) занимает 9-е место среди 14 команд.
В декабре прошлого года матч Про-лиги между командами «Турон» и «Нефтчи» также завершился беспорядками с участием футболистов и болельщиков. «Газета.uz» писала, что тогда к ответственности были привлечены 11 человек.
Nir Avenir
Мало того что у нас играть не умеют, у нас еще и болеть цивилизованно не умеют… футбол однако. Есть претензии? обращайся в спортиный арбитраж. Но это видимо не наш путь.
Albert Sharafutdinov
Осталось только чтобы хоким кричал у них в микрофон: “Судья продажная, козел, ты“ (с)
Фарид Джабаров
Футбол по узбекски. Я помню лет 10-15 назад. В Ташкенте были беспорядки после лиги чемпионов где засудили Пахтакор. Это спорт эмоции жизнь. Не чего страшного все живы здоровы это главное.