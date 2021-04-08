Президент Шавкат Мирзиёев 8 апреля провёл видеоселекторное совещание по приоритетным задачам развития предпринимательства в регионах и обеспечения занятости населения Узбекистана, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы государства, для обеспечения промышленных зон инфраструктурой выделяется свыше 2 трлн сумов.

Он поручил министру энергетики Алишер Султанов, министру жилищно-коммунального обслуживания Шерзоду Хидоятову и главе Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмону Абдувалиев вместе с хокимами до конца года в 168 действующих и новых промышленных зон провести 468 км электросетей, 362 км газовых сетей, 405 км сетей водоснабжения и 104 км дорог.

«В текущем году у предпринимателей не должно быть проблем с энергоснабжением и инфраструктурой», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Например, из-за недостаточного электроснабжения 24 предприятия в Янгихаётском районе могут лишиться 2500 рабочих мест и теряют 25 млн долларов в экспорте.

В частности, из-за проблем с инфраструктурой 320 предпринимателей не могут запустить оборудование на 220 миллионов долларов, которое они импортировали за последние 2 года.

В текущем году для решения проблем предпринимателей с электроэнергией выделено 560 млрд сумов, сказал президент.

Кроме того, ответственные лица в течение месяца должны провести инвентаризацию проблемных промышленных зон и начать работы по улучшению электроснабжения. На это дополнительно в виде ссуды выделят 300 млрд сумов.

Дилмурод Касимов и председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов. Фото: пресс-служба президента.

Контроль за исполнением поручения возложен на бизнес-омбудсмана Дилмурода Касимова, которые будет выезжать на места и проверять, решены ли инфраструктурные проблемы. Каждые 15 дней он должен вносить предложения по увольнению или штрафу ответственных лиц, которые не выполняют поручение.

«Касимов, ты должен по каждому предприятию дать информацию, сообщать о виновных: кого необходимо оштрафовать, а кого уволить», — сказал президент.

В 2021 году в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» также запланировано обновить 15 тысяч км линий электропередачи и более 4000 трансформаторов в 5377 махаллях, это составляет 60% всех махаллей страны. На финансирование этих мероприятий будет направлено около 2,1 трлн сумов.