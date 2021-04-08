Министерство высшего и среднего специального образования и посольство Швейцарии в Узбекистане реализуют проект по поддержке реформы в сфере профессионального образования. Проект рассчитан на 2021−2033 годы, сообщила пресс-служба Минвуза.

Основная цель проекта — поддержка проводимых реформ в системе профессионального образования в Узбекистане, формирование у студентов знаний и навыков для целевых рынков труда, которые помогут при устройстве на работу в секторах экономики.

Проект финансируется за счёт гранта правительства Швейцарии. В нем ожидается участие как представителей профильных министерств и ведомств, так и бизнеса и частного сектора.

«Этот процесс также включает в себя такие вопросы, как управление профессиональным образованием, обеспечение качества образования, повышение квалификации учителей, а также участие субъектов предпринимательства и работодателей в профессиональном образовании», — подчеркнули в пресс-службе.