Сегодня E-AUKSION проводит онлайн-аукционы по продаже и реализации объектов по 16 направлениям.

В 2020 году на площадке реализовали свыше 25,5 тысячи объектов имущества на сумму 1 трлн 751 млрд сумов. Из-за увеличения количества пользователей и категорий объектов для реализации потребовался запуск улучшенной системы.

Указом президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года «Об утверждении стратегии „Цифровой Узбекистан-2030“ и мерах по ее эффективной реализации» №УП-6079 и постановлением от 28 апреля 2020 года «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» №ПП-4699 поставлена задача разработать новую усовершенствованную систему электронной торговой площадки E-AUKSION для онлайн-реализации государственного имущества.

С целью выполнения этой задачи 29 марта текущего года было запущено обновленное, более удобное программное обеспечение.





Новая система имеет следующие удобства и возможности:

обновленный интерфейс с ярким дизайном;

каталог объектов, сгруппированных по категориям;

упрощенная процедура регистрации;

личный кабинет с удобным функциональным интерфейсом;

подтверждение цены с момента выставления объекта на продажу;

система автоматического прикрепления всех платежей в личный кабинет участников;

подробные инструкции для пользователей портала (регистрация, пополнение лицевого счета, возврат средств, заявка на лот и другие).

Кроме того, создан механизм общественного наблюдения для обеспечения прозрачности проводимых торгов. Теперь каждый пользователь платформы может наблюдать за процессом торгов в режиме реального времени.





Информация о количестве участников, а также предлагаемые ими цены размещены в свободном доступе.

Сайт: new.e-auksion.uz

На правах рекламы.