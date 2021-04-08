Сегодня E-AUKSION проводит онлайн-аукционы по продаже и реализации объектов по 16 направлениям.
В 2020 году на площадке реализовали свыше 25,5 тысячи объектов имущества на сумму 1 трлн 751 млрд сумов. Из-за увеличения количества пользователей и категорий объектов для реализации потребовался запуск улучшенной системы.
Указом президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года «Об утверждении стратегии „Цифровой Узбекистан-2030“ и мерах по ее эффективной реализации» №УП-6079 и постановлением от 28 апреля 2020 года «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» №ПП-4699 поставлена задача разработать новую усовершенствованную систему электронной торговой площадки E-AUKSION для онлайн-реализации государственного имущества.
С целью выполнения этой задачи 29 марта текущего года было запущено обновленное, более удобное программное обеспечение.
Новая система имеет следующие удобства и возможности:
- обновленный интерфейс с ярким дизайном;
- каталог объектов, сгруппированных по категориям;
- упрощенная процедура регистрации;
- личный кабинет с удобным функциональным интерфейсом;
- подтверждение цены с момента выставления объекта на продажу;
- система автоматического прикрепления всех платежей в личный кабинет участников;
- подробные инструкции для пользователей портала (регистрация, пополнение лицевого счета, возврат средств, заявка на лот и другие).
Кроме того, создан механизм общественного наблюдения для обеспечения прозрачности проводимых торгов. Теперь каждый пользователь платформы может наблюдать за процессом торгов в режиме реального времени.
Информация о количестве участников, а также предлагаемые ими цены размещены в свободном доступе.
Сайт: new.e-auksion.uz
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