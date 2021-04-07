В Узбекистане с начала вакцинации населения побочные эффекты выявлены у 71 привитых лиц, сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков на брифинге в среду.

По его словам, у 45,7% вакцинированных наблюдалось повышение температуры (выше 37,5 градусов), 21,2% граждан ощущали слабые боли в теле, в 14,1% случаях — зуд на месте укола, у 11,2% — боли на месте укола, ещё 2,7% из них жаловались на «нервозность, слабость, страх». «Ни у одного человека, получившего вакцину, не фиксировались серьёзные побочные эффекты», — уточнил Нурмат Атабеков.

Он также сообщил, что по состоянию на 6 апреля в Узбекистане в общей сложности привито 49602 гражданина, 29860 из них — вакциной AstraZeneca, остальные 19742 — китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001.

Данные по вакцинации населения в разрезе регионов / Минздрав.

Замглавы Санэпидслужбы также подтвердил, что коронавирус всё ещё чаще встречается среди молодых людей. Например, 6 апреля было зарегистрировано 206 случаев, из них 54 приходится на молодёжь до 19 лет (26,2%), сказал он. Этот показатель отличается от статистики Министерства здравоохранения, согласно которой во вторник выявлено 192 случая.

1 апреля в Узбекистане начался процесс вакцинации населения от коронавируса. Как мы уже писали, на первом этапе вакцину бесплатно получат граждане старше 65 лет и медицинские работники, подверженные риску инфицирования COVID-19. Пока граждане могут выбрать между вакциной AstraZeneca и китайско-узбекской ZF-UZ-VAС2001.

Напомним, охват населения вакцинацией будет расширяться постепенно: апрель — Ташкент, Нукус и областные центры, май — другие города и районные центры, с июня — все пункты вакцинации во всех регионах. По стране создано 3138 пунктов вакцинации и 862 мобильные бригады (подробнее, адреса пунктов вакцинации). До конца июня планируется привить от коронавируса более 4 миллионов человек из групп риска.