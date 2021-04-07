1 апреля Royal получил Европейский сертификат соответствия CE. Данный сертификат дает возможность экспортировать продукцию в европейские страны и реализовывать ее на тех рынках, где признаются лишь сертифицированные продукты.





Аббревиатура CE (Conformité Européenne) переводится с французского как «европейское соответствие». Маркировка означает, что продукция Royal соответствует всем требованиям качества Европейского Союза. Водонагреватели Royal успешно прошли несколько тестов и получили сертификат соответствия данным Директивам:

Директива Европейского Союза 2014/30/EU об электромагнитной совместимости (Electromagnetic compatibility EMC). Продукция Royal во время работы не создает электромагнитных помех, которые могут нарушить функционирование радио-, телекоммуникационного и иного оборудования. Директива Европейского Союза 2014/35/EU по электробезопасности низковольтного оборудования. Директива направлена на повышение безопасности электроприборов для жизни и здоровья людей, животных, а также имущества. Это означает, что продукция Royal при правильной эксплуатации обезопасит от электрического поражения током, от высоких температур и излучений.

Постоянное самосовершенствование и улучшение качества продукции дают плоды. Royal непрестанно развивается, и получение нового сертификата доказывает это. В дальнейшем Royal планирует достичь больших высот и предоставить потребителям еще более качественную продукцию.

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