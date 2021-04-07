7 апреля в 09:45 на улице Катта Миробод в Яккасарайском районе Ташкента рядом с гостиницей Grand Mir произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.





28-летний Акрам И., управляя Lacetti, при движении со стороны улицы Шарафа Рашидова, столкнулся со Spark и Matiz, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Катта Миробод и Шота Руставели. Затем он въехал в бетонный столб освещения.

Автомобилем Spark управлял 35-летний Шобахром Ш., а за рулём Matiz была 24-летний Абдувохид К. От удара Matiz перевернулся и столкнулся со стоящим перед ним пассажирским автобусом Isuzu под управлением 30-летнего Бахтиёр Т.





В результате аварии водитель Lacetti и пассажир Spark (личность уточняется) получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Причины ДТП устанавливаются. По данному факту ГУВД Ташкента проводит доследственную проверку.