Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, назначенный на этот пост в конце марта, в среду провел встречу с пресс-секретарями министерств и ведомств страны. На встрече была проанализирована деятельность пресс-служб и их взаимодействие с журналистами и блогерами, сообщается на странице пресс-секретаря президента в Facebook.

«За последние пять лет в стране сформировался совершенно новый институт пресс-секретарей государственных органов и организаций, которым предоставлены широкие полномочия и возможности. Теперь необходимо усовершенствовать их деятельность, усилить их роль в обеспечении открытости организаций, в которых они работают, а также в доведении результатов реформ до населения. Вместе с тем указано на слабую деятельность пресс-служб некоторых министерств и ведомств», — говорится в сообщении.

Обращаясь к пресс-секретарям, Шерзод Асадов отметил: «Вопросы, критические сообщения остаются без ответа. Необходимо оперативно реагировать на критические материалы в средствах массовой информации и социальных сетях, предоставлять населению полную информацию. Нам предстоит провести большую работу в этом направлении, создать вертикаль взаимодействия».

На встрече был согласован механизм «прямого взаимодействия между пресс-секретарем президента и пресс-секретарями государственных органов», отмечается в сообщении.

Шерзод Асадов, бывший заместитель министра иностранных дел, является также заместителем главы Администрации президента. Помимо освещения деятельности главы государства, перед ним была поставлена задача координировать деятельность пресс-служб госорганов.