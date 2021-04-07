Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует вводить «вакцинные паспорта», сообщил Центр новостей ООН со ссылкой на представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Учёные пока не могут уверенно сказать, что вакцина от COVID-19 защищает от инфицирования и дальнейшей передачи вируса. По этой причине введение «вакцинных паспортов» может оказаться «неэффективной стратегией» в борьбе с пандемией.

«На данном этапе мы не хотели бы, чтобы страны требовали наличия „вакцинного паспорта“ при въезде и выезде», — отметила Маргарет Харрис.

Кроме того, пока далеко не все имеют возможность привиться. «Получается, что люди, которые по какой-либо причине не могут сделать прививку, будут подвергаться дискриминации», — сказала она. Пострадать могут целые группы населения: например, сейчас из кампаний по вакцинации исключены беременные и дети.

В некоторых странах из-за нехватки препаратов не могут привить даже самых уязвимых перед болезнью жителей. По данным на 5 апреля, в мире сделано более 604 милионов инъекций вакцин от COVID-19. Показатели инфицирования и смертности от коронавируса остаются самыми высоким в американских странах и в Европе.