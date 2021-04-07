Повышение кредитного рейтинга «Ориент Финанс» с уровня «В» до «В+» с прогнозом «стабильный» отражает устойчивые низкие показатели расходов на формирование резервов и проблемных активов в условиях пандемии. Также рейтинг говорит о взвешенном управлении капиталом.

«Несмотря на то, что банк „Ориент Финанс“ не принадлежит государству и имеет небольшую рыночную долю, он располагает доступом к широкой базе корпоративных клиентов и вовлечен в финансирование крупных проектов, инициированных Кабинетом министров, в отличие от других банков Узбекистана малой и средней величины. Отметим, что в основном эти проекты отличаются хорошим кредитным качеством. Мы оцениваем показатели ликвидности „Ориент Финанс“ как „адекватные“. По состоянию на 1 марта 2021 г. доля ликвидных активов составляла около 21,5% совокупных активов, что выше показателей сопоставимых узбекских банков. За последние несколько месяцев не отмечали случаев существенной волатильности фондирования», — сообщает S&P Global Ratings.

Прогноз «стабильный» говорит о том, что в ближайшие 12−18 месяцев высокие запасы капитала и хорошая способность генерировать прибыль будут поддерживать кредитные характеристики банка «Ориент Финанс».

Аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings отдельно отмечают устойчивость показателей банковского сектора Узбекистана к последствиям COVID-19.

Также отмечено, что последствия пандемии COVID-19 остаются управляемыми для экономики Узбекистана. Меры поддержки, предоставленные правительством Узбекистана, помогли снизить стрессовые последствия для экономики и домохозяйств страны.

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