Многофункциональный комплекс Nest One рассказал о новой акции. С апреля 2021 года при бронировании недвижимости в Nest One Smart за символическую сумму предлагается почувствовать вкус жизни нового уровня комфорта, который в будущем предоставляется жителям Nest One. Проживание в Nest One — это новый стиль жизни для Узбекистана. Он представляет собой концепцию жизни гостиничного уровня на условиях all Inclusive круглый год.

Подробности можно узнать, заполнив веб-форму или посетив офис продаж.





Что представляет из себя Nest One Smart

Создавая проект Nest One Smart, команда задавалась вопросом, что было бы лучшим вложением. Smart-апартаменты — это компактные, функциональные, удобные квартиры со встроенной инфраструктурой системы «умный дом» типа 1+0 и 1+1 в 23-этажном здании с великолепным видом из окна.





Это новая концепция понимания жилого пространства: роскошь и комфорт не измеряются в квадратных метрах. Покупая квартиру, клиент получает все удобства в соответствии с потребностями, доступ к привилегиям комплекса, а также возможность расширить площадь квартиры до 5 тысяч кв. м.

В чем заключается акция

Специальное предложение было разработано для того, чтобы уже сегодня будущие жители Nest One смогли опробовать проживание, которое их ждет в Nest One Smart. Сегодня подобного уровня комфорт и удобства предоставляют только гостиничные комплексы.





Девелопер Nest One предлагает покупателям прожить полный день на условиях «все включено», близких к уровню жизни в строящемся комплексе. За символическую сумму при бронировании недвижимости в Smart предоставляется суточное проживание в гостинице Hilton Tashkent City в люксовых апартаментах с видом на строительную площадку Nest One. В акцию включены и другие привилегии. С ними более подробно ознакомят менеджеры офиса продаж.

Что такое концепция «все включено»

Это комфортная жизнь, сравнимая с уровнем сервиса и обслуживания гостиничного класса. Проживание в небоскребе включает круглогодичный доступ ко всем 33 привилегиям комплекса и полному спектру услуг, доступных только жителям Nest One.

Можно представить лучшие резорты мира: номер типа апарт-отель со всеми удобствами и сервисом 24/7, фитнес-центр, хаммам, сауна, бассейн, SPA, комнаты отдыха, развлечения для детей, рестораны и кафе, зоны для бизнес-встреч, кинотеатр и многое другое. Все это Nest One предлагает своим жителям в шаговой доступности на протяжении всей жизни.

Ежедневно, наслаждаясь великолепным видом из окна, у жителей будет возможность заниматься любимыми делами, не выходя за пределы жилого комплекса, эффективно использовать свое время.

Какие условия оплаты предлагает Nest One

При покупке любой недвижимости в многофункциональном комплексе оперативная команда Nest One сможет рассчитать индивидуальный план оплаты. Можно самостоятельно выбрать количество месяцев, даты, размер первоначального взноса, распределить ежемесячную сумму и составить платежный календарь без переплат и процентных ставок.

Скидки и индивидуальные планы рассрочек предоставляются как гражданам Узбекистана, так и иностранцам.

За строительством небоскреба Nest One можно наблюдать, записавшись на воскресные экскурсии по ссылке, или на сайте nestone.uz. В режиме реального времени можно посмотреть на строительную площадку через установленные видеокамеры.

Единый колл-центр: (+998) 71−200−22−88.

Офис продаж: Шайхонтохурский район, ул. Олмазор, 1а/1.

Ориентир: офис Lukoil Uzbekistan.

Сайт: nestone.uz

Facebook: fb.com/nestone.uz

Instagram: @nestone.uz

Youtube: NEST ONE

Tik-Tok: @nest_one

