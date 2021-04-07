Узбекистан с апреля возобновляет на еженедельной основе по субботам регулярный рейс по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент, сообщила пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airways.

Ранее о возобновлении авиасообщения с Узбекистаном с частотой рейсов один раз в неделю заявила Россия. Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейс по воскресеньям, сообщил консульский отдел посольства России в Ташкенте.

По данным Uzbekistan Airways, только к регулярному рейсу допускаются все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане без учёта ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства России 635-р от 16.03.2020 года.

Для перелета по этому маршруту требуется не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию сделать ПЦР-тест (на русском или английском языке).

«Во избежание недоразумений, просим вас не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении приобретения авиабилетов. Настоятельно рекомендуем сверять стоимость, указанную в авиабилете, с оплаченной вами», — обратилась к пассажирам Uzbekistan Airways.