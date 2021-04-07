4 апреля состоялось торжественное открытие Бухарского филиала банка «Ипак Йули». Примечательно, что само здание филиала имеет историческую ценность. Оно построено в 1885 году архитектором и инженером Е. П. Дубровиным.





Новость об открытии филиала в Бухаре радостно восприняли жители города. Филиал поможет увеличить число пользователей банковских услуг, а также создаст необходимые условия для осуществления банковских операций.





«Ипак Йули» занимает прочные позиции на основных рынках банковских услуг для юридических и физических лиц. Банк постоянно накапливает ресурсную базу, увеличивает число клиентов и позиционирует себя в качестве универсального.





За более чем 30-летнюю деятельность банк проявил себя в качестве одного из надежных и стабильных партнеров.

Более 29% акций банка принадлежит международным финансовым институтам. Это Азиатский банк развития, Немецкий финансовый институт развития DEG- Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH и Triodos Investment Management.

Региональная сеть банка «Ипак Йули» насчитывает 17 филиалов в Ташкенте и регионах Узбекистана. В настоящее время в областях действует 9 филиалов, а также 8 филиалов в Ташкенте. При них действует 30 мини-банков, 22 спецкассы, сберегательные и розничные кассы, 10 центров банковских услуг, более 10 тысяч терминалов. По всему Узбекистану установлено и подключено более 200 банкоматов.

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