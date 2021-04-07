Историко-культурная экспертиза всех объектов недвижимого имущества материального культурного наследия будет проведена повторно. По ее итогам будет сформированы Государственный реестр объектов недвижимого имущества материального культурного наследия, их электронный каталог, паспорта и государственные кадастры.

Об этом говорится в указе президента о совершенствовании системы госуправления в сферах туризма, спорта и культурного наследия от 6 апреля.

До конца года будет создан электронный портал, на которым разместят данные (в том числе паспорта и государственные кадастры) всех объектов спорта и культурного наследия.

Указом запрещается выполнение работ по капитальному строительству и деятельности, связанной с причинением вреда зонам охраны, прилегающим к территории объектов материального культурного наследия. Запрет вводится, чтобы сохранить не подлежащие изменению «своеобразные особенности и исторический колорит данных объектов».

Кроме того, запрещается выполнение работ по консервации, реставрации, восстановлению, ремонту и приспособлению под использование в современных условиях объектов материального культурного наследия, а также научному и научно-техническому исследованию работ, связанных с ними, проектированию и производству без получения разрешения.

Планируется внедрить новую систему ограждений вдоль зон охраны, защиты и охраны объектов культурного наследия с указанием источников финансирования.

Министерство туризма и спорта, Академия наук, Министерство строительства, Агентство по кадастру и областные хокимияты совместно с Генеральной прокуратурой в трехмесячный срок должны определить меры по сносу незаконных построек, зданий и сооружений, возведенных в зонах охраны объектов культурного наследия, а также предупреждению незаконного использования их земельных площадей.

До 1 января 2022 года надлежит обеспечить идентификацию объектов недвижимости, имеющих историческую, научную, художественную или особую культурную ценность, с выездом при этом на место нахождения каждого объекта, проведение историко-культурной экспертизы и взятие под охрану государства новых объектов, определить зоны охраны объектов материального культурного наследия, в том числе зон строительства зданий и регулирования хозяйственной деятельности, зон охраняемого природного ландшафта.

До нового года также поручено разработать проект единого закона прямого действия, систематизировав нормы законодательных актов и международных договоров о культурном наследии, об объектах культурного, в том числе археологического, наследия, о ввозе и вывозе культурных ценностей, а также в сфере нематериального наследия с привлечением международных экспертов.

В организационно-штатной структуре Генеральной прокуратуры создается отдел по контролю за исполнением законодательства в сфере культурного наследия, в том числе работами по охране, сохранению и рациональной организации эксплуатации объектов культурного наследия, из трех штатных единиц.

В течение года будет внедрена единая централизованная электронная система, предусматривающую установку на объектах материального культурного наследия, в музеях, спортивных комплексах и иных объектах показа устройств электронной оплаты, турникетов (лазерных датчиков) и видеофиксации, а также предварительное приобретение входных билетов. Проект стартует с Самарканда, на памятниках которого новшество появится уже до 1 сентября.

Об этом говорится в постановлении президента «Об организации деятельности Министерства туризма и спорта» от 6 апреля.

Для подготовки высококвалифицированных кадров по консервации, реставрации, реконструкции, ремонту, научному и научно-техническому исследованию, проектированию объектов культурного наследия с 2021/2022 учебного года в Ташкентском архитектурно-строительном институте и Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте откроются факультеты по сохранению объектов культурного наследия и аналогичные направления — в Бухарском архитектурно-строительном колледже.

Документом также образована «Дирекция реставрации объектов культурного наследия» в форме государственного учреждения. Средства, выделяемые из государственного бюджета на работы по сохранению объектов культурного наследия, будут направляться дирекции в приоритетном порядке на основе прямых договоров.