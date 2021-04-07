В августе планируется ввести в эксплуатацию завод по производству синтетического топлива по технологии GTL (gas to liquid) в Кашкадарьинской области, следует из данных, представленных на стенде компании «Узбекнефтегаз» на выставке ИННОПРОМ.

По данным холдинга, в апреле на заводе запланирован запуск оборудования синтеза газа, в мае — установок производства готовой продукции, в июне — запуск установки разделения воздуха, в августе — начало производства продукции.

Представитель «Узбекнефтегаза» уточнил, что корректировка сроков начала производства на заводе связана с пандемией коронавируса COVID-19.

Согласно данным «Узбекнефтегаза», обнародованным на выставке, завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 724 тысячи тонн дизельного топлива, 307 тысяч тонн авиакеросина, 437 тысяч тонн нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти) и 53 тысячи тонн сжиженного газа в год.

Строителем «под ключ» технологической части завода выступает южнокорейская Hyundai Engineering & Construction, лицензиаром продукции — южноафриканская Sasol, поставщиком технологии производства синтеза-газа — датская Haldor Topsoe. Финансирование проекта общей стоимостью 3,6 млрд долларов осуществляется за счет собственных ресурсов «Узбекнефтегаза» в 1,3 млрд долларов и средств международного финансового консорциума, включающего «Газпромбанк», «Росэксимбанк» и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций на 2,3 млрд долларов.