Во всем мире системы экстренного реагирования при авариях признаны одним из основных способов уменьшения травматизма и смертности на дорогах — за счет автоматизации передачи вызова и ускорения прибытия экстренных служб. Это, в свою очередь, способствует оказанию помощи пострадавшим в течение так называемого «золотого часа» — периода, когда медицинская помощь максимально эффективна.

Основу для деятельности по вопросам безопасности дорожного движения составляют международные конвенции и соглашения под эгидой ООН. На этом уровне принимались и утверждались требования для основных компонентов транспортных средств, влияющих на безопасность.





Вначале появились и распространились системы активной безопасности, предотвращающие аварии (антипробуксовочные системы и другие), и пассивной безопасности, снижающие травматизм при аварии (например, ремни и подушки безопасности). Следующим шагом к снижению смертности на автодорогах было признано внедрение систем экстренного реагирования.

По данным РИА Новости, первым в мире государством, где в 2015 году в масштабах всей страны была развернута система помощи при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», стала Россия. Эксперты РФ при проектировании «ЭРА-ГЛОНАСС» разработали технологии и методики испытаний, обеспечивающие необходимый уровень надежности системы.

Был сформирован важный опыт. Этими знаниями эксперты из России готовы поделиться с другими странами. Сейчас аналогичные системы уже запущены в Казахстане, странах Европейского Союза. Работы по созданию систем ведутся и в других государствах.





Принцип работы систем экстренного реагирования при ДТП подразумевает два варианта осуществления вызова. Первый — при серьезном ДТП автоматически срабатывает устройство вызова экстренных оперативных служб, установленное в транспортном средстве. Второй — водитель самостоятельно нажимает на кнопку SOS в салоне автомобиля.

В обоих случаях устройство активируется, выходит из спящего режима и направляет вызов в систему экстренного реагирования при авариях через любую из доступных в месте ДТП сотовых сетей. Вместе с сообщением о ДТП устройство автоматически передает VIN-номер автомобиля, его местоположение, определяемое по сигналам спутниковых систем («ГЛОНАСС», GPS и другие) и тип вызова (ручной или автоматический).

Пока устройство вызова не было активировано в автоматическом или ручном режиме, местоположение автомобиля не отслеживается. Оператор системы уточняет у водителя и пассажиров, необходима ли помощь. Если она нужна, оператор передает вызов вместе с полученными данными в экстренные оперативные службы.





За шесть лет работы системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в России было принято более 10 млн вызовов. В ней зарегистрировано более 7 млн автомобилей. Свыше 70% истинных вызовов поступает в автоматическом режиме — в результате сильного ДТП, когда пострадавший может быть не в состоянии вызвать помощь.

Аналогичные «ЭРА-ГЛОНАСС» системы несут большой потенциал и предоставляют возможность использования их как основы для цифровизации транспортной и других отраслей. Системы используются при построении интеллектуальных транспортных систем. Также на их основе создаются системы мониторинга транспорта и грузов, работают различные инновационные сервисы.

АО «ГЛОНАСС» — оператор российской государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Совместно с узбекистанской компанией SmartGeo АО «ГЛОНАСС» планирует реализовать проект по созданию в Узбекистане системы экстренного реагирования при ДТП. Система поможет спасти жизни и сохранить здоровье тысячам автомобилистов.

На базе системы экстренного реагирования при ДТП можно будет развивать в Узбекистане навигационно-информационные сервисы, направленные на решение задач в сфере экологии, перевозки скоропортящейся продукции и других.

Создание масштабных государственных систем также открывает перспективы по формированию в стране новых рынков и рабочих мест, предоставляет благоприятные возможности для роста бизнеса автопроизводителей, производителей электронного оборудования, микроэлектроники и IT-сервисов в Узбекистане.

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