Промышленная кооперация Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) повысит потенциал всех участников объединения в ряде отраслей экономики, заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в интервью газете «Народное слово».

«С развитием кооперации, появлением на рынке ЕАЭС новой номенклатуры промышленной продукции и новых хозяйствующих субъектов из Узбекистана удастся более полноценно использовать кооперационный потенциал всех участников интеграционного объединения, в том числе пока недостаточно задействованных Армении и Кыргызстана», — сказал Артак Камалян.

Представитель ЕЭК считает, что наиболее перспективными отраслями для кооперационного сотрудничества стран союза с Узбекистаном являются сельхозмашиностроение, автомобильная и химическая промышленность, металлургия, а также производство стройматериалов и авиационная промышленность.

Артак Камалян сообщил, что предприятия Узбекистана уже сейчас могут присоединиться к прорабатываемой ЕЭК межгосударственной программе по электроэнергетическому машиностроению. «Такое взаимодействие было бы актуальным и с точки зрения реализации стратегии по переходу Республики Узбекистан на „зеленую экономику“, рассчитанной на период до 2030 года», — добавил представитель комиссии.

Он также сообщил, что системообразующие документы — меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также план совместных мероприятий на 2021−2023 годы находятся на финальной стадии разработки.

Представитель ЕЭК напомнил, что в случае присоединения к союзу Узбекистан получит преференциальный доступ на рынки третьих стран, с которыми у ЕАЭС подписаны соглашения о зонах свободной торговли — Вьетнама, Ирана, Сингапура и Сербии. «Узбекистан также получит возможность участвовать в переговорном процессе как полноправный партнер при формировании новых соглашений о зонах свободной торговли», — добавил Артак Камалян.

По данным ЕЭК, в 2020 году объем кооперационного экспорта из стран ЕАЭС в Узбекистан вырос на 7,5% до 3,2 млрд долларов, объем кооперационного импорта из Узбекистана — до 781,6 млн долларов. Основную долю таких поставок стран союза составляют продукция металлургии (46,4%), деревообрабатывающей промышленности (11,3%) и химпрома (10,2%). Основу кооперационных поставок из Узбекистана в страны ЕАЭС формируют текстильные изделия (49%), химическая продукция (23,8%) и металлы (8,6%).