Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой Карагандинским фармацевтическим заводом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передаёт Tengrinews.kz.

Состояние президента после вакцинации, по словам пресс-секретаря, хорошее, никаких побочных эффектов нет.

«Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволят победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности. Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких», — добавил представитель президента.

Ранее Касым-Жомарт Токаев пригрозил правительству и министру здравоохранения Алексею Цою кадровым решением в случае, если в стране не удастся перебороть сложную ситуацию с коронавирусом.

Производство российской вакцины «Спутник V» в Карагандинском фармацевтическом комплексе началось в декабре 2020 года. Планировалось произвести на заводе 2 миллиона доз.