Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group подписали инвестиционное соглашение о строительстве солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) в Нуратинском районе Навоийской области, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ходе церемонии также было подписано соглашение «Национальных электрических сетей Узбекистана» и Phanes Group о закупке электроэнергии.

Подписанные документы включают в себя технические и коммерческие условия для строительства, владения и эксплуатации солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт переменного тока, а также протяжностью 60 км к подстанции 220/110 кВ.

Phanes Group — международная компания, занимающаяся разработкой и реализацией проектов в сфере солнечной энергетики, а также управлением инвестициями и активами, с головным офисом в Дубае, ОАЭ. Компания основана в 2012 году и делает акцент на развивающиеся рынки, особенно на страны Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и СНГ.

Вклад компании в экологически чистую энергетику превышает 130 МВт. Кроме того, еще 3,5 ГВт находятся в процессе разработки или на стадии планирования, включая портфель проектов мощностью 922 МВт в странах Центральной Азии и СНГ.