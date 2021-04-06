З апреля при поддержке Pepsi состоялось одно из заметных событий весны: в Humo Arena прошел вечер профессионального бокса. Миллионы болельщиков из Узбекистана и других стран стали свидетелями безоговорочной победы узбекских боксеров, которые в очередной раз защитили титулы чемпионов.
В начале вечера спортсмен из Узбекистана Икболжон Холдоров уже в первом раунде нокаутировал своего соперника из Танзании — Кулва Бушири.
Далее узбекские боксеры, впервые сражавшиеся за победу у себя на Родине, один за другим одолевали не менее сильных соперников.
Один из интереснейших боев состоялся между Шахрамом Гиясовым и Патрисио Лопес Морено. Узбекистанцу предстояло защитить титул WBA International в первом полусреднем весе. В пятом раунде он отправил соперника из Мексики в нокаут.
Вечер бокса завершился долгожданным поединком Муроджона Ахмадалиева и Рёсуке Иваса за титулы WBA и IBF в первом полулегком весе. Победил Муроджон Ахмадалиев, отправив в нокаут своего соперника из Японии.
Таким образом, узбекские боксеры продемонстрировали следующие результаты:
- Икболжон Холдоров — Кулва Бушири (Танзания) — нокаут.
- Санжар Турсунов — Иван Юхта (Украина) — явное преимущество.
- Миразизбек Мирзахалилов — Таша Мжуажи (Танзания) — нокаут.
- Хасанбой Дусматов — Мухсин Кизота (Танзания) — нокауты.
- Баходир Жалолов — Кристапс Зуиц (Латвия) — нокаут.
- Исроил Мадримов — Эммануэль Каломбо (Конго) — явное преимущество.
- Шахрам Гиясов — Патрисио Лопес Морено (Мексика) — нокаут.
- Муроджон Ахмадалиев — Рёсуке Иваса (Япония) — нокаут.
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