З апреля при поддержке Pepsi состоялось одно из заметных событий весны: в Humo Arena прошел вечер профессионального бокса. Миллионы болельщиков из Узбекистана и других стран стали свидетелями безоговорочной победы узбекских боксеров, которые в очередной раз защитили титулы чемпионов.





В начале вечера спортсмен из Узбекистана Икболжон Холдоров уже в первом раунде нокаутировал своего соперника из Танзании — Кулва Бушири.





Далее узбекские боксеры, впервые сражавшиеся за победу у себя на Родине, один за другим одолевали не менее сильных соперников.





Один из интереснейших боев состоялся между Шахрамом Гиясовым и Патрисио Лопес Морено. Узбекистанцу предстояло защитить титул WBA International в первом полусреднем весе. В пятом раунде он отправил соперника из Мексики в нокаут.

Вечер бокса завершился долгожданным поединком Муроджона Ахмадалиева и Рёсуке Иваса за титулы WBA и IBF в первом полулегком весе. Победил Муроджон Ахмадалиев, отправив в нокаут своего соперника из Японии.

Таким образом, узбекские боксеры продемонстрировали следующие результаты:

Икболжон Холдоров — Кулва Бушири (Танзания) — нокаут. Санжар Турсунов — Иван Юхта (Украина) — явное преимущество. Миразизбек Мирзахалилов — Таша Мжуажи (Танзания) — нокаут. Хасанбой Дусматов — Мухсин Кизота (Танзания) — нокауты. Баходир Жалолов — Кристапс Зуиц (Латвия) — нокаут. Исроил Мадримов — Эммануэль Каломбо (Конго) — явное преимущество. Шахрам Гиясов — Патрисио Лопес Морено (Мексика) — нокаут. Муроджон Ахмадалиев — Рёсуке Иваса (Япония) — нокаут.

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