Корейская народно-демократическая республика (КНДР) не будет принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио, сообщило РИА Новости со ссылкой на Sports in DPR Korea.

«Олимпийский комитет КНДР на общем заседании по предложению членов комитета и после обсуждения постановил не принимать участия в 32-х Олимпийских играх ради защиты спортсменов от мирового кризиса здравоохранения, вызванного инфекцией злокачественного вируса (коронавируса — ред.)», — сообщает портал.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Оргкомитет Олимпиады официально объявил о решении провести Игры в столице Японии без иностранных зрителей из-за распространения COVID-19.