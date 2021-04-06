Шоколад — один из немногих продуктов, переживших трансформацию от изысканного десерта знати до продукта массового потребления. Сегодня в магазинах представлен большой ассортимент сладких плиток на любой вкус и цвет. Но с каждым днем набирает популярность именно крафтовый шоколад.

Крафтовый шоколад — это особый вид ремесла в производстве шоколада. Главным его отличием считается классическая рецептура и строгое соблюдение качества сырья.

Но в то же время такоей ремесленный шоколад имеет право и на изысканность — добавки в виде фруктов, ягод и специй. Здесь можно найти непривычные сочетания, которые придутся по вкусу не только гурманам, но и приверженцам классики.

Nestle — одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 187 странах мира. И в марте она расширила линейку молочного шоколада Nestle Decoration в Узбекистане.





Nestle Decoration насчитывает уже 11 вкусов, ряды которых постоянно пополняют сезонные новинки. Более того, к весенним праздникам компания выпустила три новинки в сезонном дизайне:

Nestle Decoration с карамелью и соленым арахисом — восхитительная композиция из декорированного молочного и белого шоколада с кусочками соленого арахиса в сочетании карамели;

Nestle Decoration с кокосом — пленительное сплетение двух шоколадов — молочного и белого — и кокоса.

Nestle Decoration с карамелью и брауни — необычное сочетание декорированного молочного и горького шоколада с карамелью и брауни.

Новая линейка Nestle Decoration расширяет вкусовые горизонты и учит наполнять удовольствием каждый день. Ведь настоящий ремесленный шоколад обладает удивительно тонким и устойчивым послевкусием.

Доступный в обычном магазине шоколад Nestle Decoration отражает всю историю эстетики и гурманства. Восхитительные композиции из карамели, соленого арахиса, кокоса и брауни в необычном визуальном оформлении невозможно перепутать ни с чем другим.

Теперь роскошь шоколадных бутиков стала ближе и доступнее. Ведь насладиться кондитерскими произведениями искусства мастеров-шоколатье может каждый.

Побаловать себя ярким и неповторимым вкусом Nestle Decoration можно во всех крупных магазинах Узбекистана.

На правах рекламы.