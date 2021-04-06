Министерство финансов Узбекистана, компания «Узтрансгаз», ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и «Газпромбанк» договорились о сотрудничестве по реализации проекта по модернизации газотранспортной системы в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Стороны рассмотрят возможность организации синдицированного кредита до 618 млн долларов.

«ВЭБ.РФ создает условия для продвижения российской продукции на нефтегазовом секторе Узбекистана — не менее 50% от суммы синдицированного кредита будет использовано для оплаты экспортных поставок российской продукции и услуг», — отметил заместитель ВЭБ.РФ — член правления Даниил Алгульян.

Напомним, в декабре 2020 года ВЭБ.РФ, «Газпромбанк» и Узбекнефтегаз договорились о сотрудничестве в области финансирования второго этапа программы по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, в ноябре 2020 года подписан кредитный договор на сумму до 40 млн евро для финансирования поставки российской продукции для строительства и модернизации производственных объектов компании в целях увеличения объема добычи природного газа.



