Сеть супермаркетов Makro (OOO Darvoza Savdo) официально ушла из торгово-развлекательного центра Samarqand Darvoza (SD Mall). Об этом сообщил Spot со ссылкой на заявление компании.

Это произошло после решения Ташкентского межрайонного экономического суда от 24 февраля, который отказал в удовлетворении требования Makro.

7 января дубайская Majid Al Futtaim, управляющая брендом Carrefour, объявила подписание соглашения с фондом UzOman, которому принадлежат Samarqand Darvoza и Compass, об открытии в этих ТРЦ гипермаркетов на месте магазинов Makro.

Управляющий сети Makro Роман Сайфулин отметил, что заявление Carrefour было «неожиданным» и «ошеломительным», «особенно учитывая незавершенные договорные отношения». По его словам, Makro «как долгосрочный и зарекомендовавший себя партнер в указанных ТРЦ может претендовать на преимущественное право арендатора, закрепленное в уложениях законодательства».

8 января сеть супермаркетов потребовала от администрации предложить им заключение договора аренды на новый срок на равных условиях с третьими лицами, но в ответ получила отказ. В конце января работники Samarqand Darvoza оставили торговый зал и складское помещение Makro без электроэнергии. В результате сеть подала иск в суд на ТРЦ.

Представители ТРЦ в суде заявили, что не заключали договоров с Carrefour, а публикацию на «Газете.uz» (где в Carrefour сообщили, что откроются на месте Makro) суд не признал достаточным основанием для применения преимущественного права, на чем настаивала Makro, пишет Spot.

В связи с этим 24 марта Makro полностью освободила помещение в Samarqand Darvoza, а на днях были демонтированы вывески. В компании заявили, что на этом вопрос закрыт.

Изначально Samarqand Darvoza владела компания The Tower Mall Management Group, но с 2019 года его владельцем, а также ТРЦ Compass стала Узбекско-Оманская инвестиционная компания.

Ранее компания Majid Al Futtaim Hypermarkets, которая управляет сетью магазинов Carrefour в Узбекистане, уточнила учредителей и прокомментировала отношения с Akfa Group на фоне спорной ситуации, связанной с распределением крупных торговых площадей в столице.