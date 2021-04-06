Вот уже седьмую весну в рамках мероприятий по празднованию Навруза «ЛУКОЙЛ» проводит экологические акции по озеленению и благоустройству территорий в Ташкенте и регионах своей производственной деятельности — Карши и Бухаре. Благодаря поддержке ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» в столице и регионах деревьев становится больше.

Инициатива «ЛУКОЙЛа» по озеленению Ташкента с прошлого года вышла за рамки единичных акций. Она охватила также Карши и Бухару и приобрела масштаб экологического фестиваля, к которому приобщаются все больше людей.



На фото: посадка деревьев в Бухаре

Фестиваль стартовал в субботу в парке «Дустлик» в Яшнабадском районе, реконструированном по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Парк стал любимым местом проведения досуга жителей близлежащих махаллей. Главная цель мероприятия — повышение экологического благополучия и озеленение Ташкента.

Открывая экофестиваль, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» по работе с персоналом Вадим Кузьмин подчеркнул: «Компания „ЛУКОЙЛ“ в своей работе руководствуется самыми высокими экологическими стандартами. Осознанное принятие ответственности перед обществом за сохранение благоприятной экологической ситуации является одним из основных приоритетов компании. „ЛУКОЙЛ“ уже семь лет подряд проводит в Ташкенте акции по посадке деревьев, масштаб которых постоянно расширяется. Экофестиваль несет в себе и воспитательную функцию для подрастающего поколения, прививая любовь к природе, трудолюбие, уважение к народным традициям, которые дарят им чувство радости от созидания и участия в благом деле».





К экопразднику присоединились не только сотрудники «ЛУКОЙЛа», но и их дети, жители махаллей, а также воспитанники детского дома № 30 Яшнабадского района. Вместе со взрослыми они с энтузиазмом и радостью укладывали саженцы деревьев в лунки, поливая их водой. Ребенок, участвующий в посадке дерева, учится любить природу, заботиться об окружающей среде. Этот момент останется в памяти детей ярким воспоминанием. Возможно, став взрослыми, они придут в этот парк со своими детьми и покажут им раскидистые деревья, посаженные своими руками.





Фестиваль сопровождался веселыми играми, выступлениями юных артистов и подарками для воспитанников детского дома. Традиционным завершением праздника стало угощение всех присутствующих пловом.



На фото: экофестиваль в Карши

Одновременно в Карши и Бухаре при содействии сотрудников «ЛУКОЙЛа», активистов областных центров и работников экологических структур провели аналогичные акции по посадке деревьев, в которых приняли участие сотрудники «ЛУКОЙЛа» и активисты областных центров. Символичный «экопоезд» продолжил движение в другие районы столицы, а также в детский дом №30, которому «ЛУКОЙЛ» подарил 40 крымских сосен и другие деревья.



На фото: посадка деревьев в детском доме №30

Благодаря экологической инициативе «ЛУКОЙЛа» в республике посажено около 2 тысяч деревьев. Уже через несколько лет подаренные сегодня павлонии, сосны, каштаны, березы и декоративные кустарники раскинутся драгоценной тенью для жителей в знойные летние дни.

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