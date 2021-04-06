Узбекистан планирует до конца года наладить выпуск вакцины против COVID-19. Об этом «Газете.uz» сообщил директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Сардор Кариев в рамках деловой программы международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Он напомнил, что указом президента от 25 ноября 2020 года (ПП-4899) предусмотрено создание в стране площадки по производству вакцин и испытательной лаборатории, отвечающей международным стандартам.

«Даны поручения создать инфраструктуру, где Узбекистан может обеспечить себя необходимыми вакцинами, включая коронавирусную вакцину», — сказал он.

По его словам, Агентство по развитию фармацевтической отрасли совместно с Ташкентской медицинской академией и другими партнёрами работает в этом направлении. Сейчас ведётся проектирование нового производственного комплекса, а научные институты работают над созданием собственной вакцины от коронавируса.

«До конца года наша производственная площадка будет готова. Кроме того, Министерство инновационного развития и наши учёные разрабатывают новую местную вакцину», — сказал он.

В декабре «Газета.uz» сообщала, что Агентство по развитию фармотрасли предложило РФ производить российские вакцины от коронавируса на территории Tashkent Pharma Park. Проект по выпуску иммунобиологических вакцин тогда оценивался в 53 млн долларов. В декабре российская вакцина от COVID-19 «Cпутник V» была доставлена в Узбекистан для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в стране.

Сардор Кариев заявил, что стороны пока обсуждают детали проекта.

«Производство вакцин — это технологически очень сложный процесс. Мы дали предложение российской стороне. В Узбекистане есть несколько производственных площадок, которые имеют возможность по международным стандартам произвести любые виды вакцин. Но процесс очень долгосрочный», — сказал он.

Он отметил, что проект производства вакцин предусматривает трансфер технологий.

«Несмотря на то, что у нас есть производственная база, она чуть-чуть должна быть модернизирована, настроена под новые технологические процессы. В связи с этим у нас проходят переговоры, приходят эксперты, смотрят производственные площадки, обсуждают вопросы технологического трансфера. Поэтому по срокам сказать очень сложно, когда этот вопрос запустится. Но в целом работа идёт», — заявил глава агентства.

В начале апреля в Академии наук сообщили, что учёные Центра геномики и биоинформатики впервые в Узбекистане прочитали полные геномы коронавируса и провели биоинформатический анализ. В связи с этим Узбекистан вошел в число 50 стран, в которых полностью секвенированы все варианты последовательности ДНК коронавируса, распространенные на территории государства. «Информация о вариантах коронавируса в Узбекистане очень важна для разработки национальной вакцины против штаммов вируса, распространенных в нашей стране», — говорилось в сообщении.