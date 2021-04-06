В результате начавшихся в воскресенье паводков и оползней в восточной части Индонезии погибли не меньше 70 человек, более 40 человек числятся пропавшими без вести, сообщила газета The Jakarta Post.

Стихийные бедствия также затронули соседнее островное государство Восточный Тимор, где наводнение затопило столицу Дили. По словам властей, в этой стране обнаружили 21 погибшего.

В результате бедствия разрушены десятки домов. Пострадавшие доставлены в госпитали. Сотни людей эвакуированы в ближайшие районы.

Издание отмечает, что оползни и наводнения являются характерным явлением для Индонезии в сезон дождей. Кроме того, по мнению экологов, бедствия часто вызваны вырубкой лесов.

В январе 2020 года из-за начавшихся дождей и последовавшего наводнения в Индонезии погибли не менее 53 человек. Стихия накрыла столицу государства Джакарту и прилегающие районы, в том числе город-миллионник Бекаси. Более 400 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.