Фармацевтическая отрасль Узбекистана начала синхронизировать свои нормативные регуляторные документы под требования Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» 6 апреля сообщил дирекор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Сардор Кариев.

Глава агентства назвал требования ЕАЭС «очень жёсткими», в связи с чем все отечественные предприятия должны соответствовать международными стандартами.

Сардор Кариев также высказался о плюсах и минусах объединения фармацевтических рынков Узбекистана с ЕврАзЭС.

«Говоря о плюсах, [ЕАЭС] — это большой рынок. „Мини-глобализация“ фармрынков позволяет держать тот же темп [развития], который идёт в других странах. Всегда легко, когда изолированно у себя на рынке существуешь. Но если не выходить на внешние рынки, то можем упустить те тренды, которые происходят в мире», — сказал он.

Он привёл в пример развитость сферы биотехнологий в России, тогда как Узбекистан только начинает своё развитие в этом направлении.

«Минусы — очень жёсткая регуляторика. Когда идёт такая интеграция, глобализация, уже поддерживать отечественное производство немного сложно. Потому что все на равных условиях, требования одинаковые… Минус в том, что, когда интеграция идёт, уже правила игры одинаковые, и многим предприятия будет сложно. Скорее всего, те предприятия, которые не готовы интегрироваться, им придётся покинуть фармрынок», — заявил Сардор Кариев.

Согласно данным Госкомстата, в 2020 году Узбекистан импортировал медицинской и фармацевтической продукции на 1,17 млрд долларов (рост по сравнению с предыдущим годом — 24,6%), а экспортировал 23,4 млн долларов (рост — в 2,4 раза). Объём внутреннего производства в первом полугодии 2020 года оценивалась в 235 млн долларов.

В марте 2020 года Центр экономических исследований и реформ при Администрации президента оценивал влияние условий ЕАЭС на фармотрасль Узбекистана. В частности, в результате отмены льгот для отечественных производителей ожидается рост цен на фармпродукцию, однако, если добиться переходного периода, то можно будет воспользоваться получением отсрочки отмены льгот и местные производители смогут сократить издержки на 10−15% в течение предстоящих 10 лет.

Что касается экспорта лекарственных средств, то, по данным ЦЭИР, он не велик по объему и его большая часть (более 90%) приходится на долю третьих стран. С этой точки зрения вступление в ЕАЭС существенных изменений в экспорте не ожидается. При этом, если учесть что только 10 из 220 компаний имеют специальную сертификацию GMP (данные на конец 2020 года), местные производители не имеют возможности продавать свою продукцию в странах ЕАЭС, так как по условиям союза к 2026 году все фармацевтические продукты должны быть сертифицированы по стандартам GMP.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе 11 декабря.