Международный эксперт в образовательном консалтинге Лилия Мухаметшина на недавнем вебинаре, организованном ташкентской Leader School, рассказала о том, как семья может развивать критическое мышление детей. Мир постоянно претерпевает изменения, модные профессии юрисконсульта, бухгалтера и другие через десятилетия будут заменены «умными» устройствами и сервисами. Какие навыки понадобятся в этом мире, как родители могут формировать их у детей, строя общение и интересный досуг с ними? Ответы Лилии Мухаметшиной на эти вопросы — в нашем кратком обзоре.

Развитие критического мышления в семье

О критическом мышлении можно забыть, если ребёнок не задаёт вопросов. О качестве вопросов мы поговорим потом. Давайте сначала вспомним, когда ребёнок последний раз задавал нам вопрос.

Понятно, что дети дошкольного возраста с удовольствием задают вопросы. Это элемент любознательности, который потом переходит в пытливость ума, который, в свою очередь, потом переходит в критическое мышление. Часто бывает так, что как только наступает школьная жизнь, вопросы перестают звучать. Звучат только ответы. Но тогда дети становятся только потребителями новых знаний, а нам нужно, чтобы они были их создателями.

Вопрос родителям: а задаёте ли вы вопросы своим детям? Делать это важно, поскольку задавать вопросы дети научаются сначала в семье, от родителей или братьев с сёстрами, а потом уже в школе.

Родителю сложно развить навык пытливости ума, навык критического мышления у детей, если дети не видят того, как сам родитель задаётся вопросами.

Нам кажется, что креативное мышление означает создавать что-то интересное, это искусство, творчество. На самом деле абсолютно каждому человеку, ребёнку необходимо развивать креативное мышление, так как это ценное умение находить связи там, где их нет. Оно также означает умение генерировать большое количество вариантов ответов для одной ситуации и умение переучиваться, отказываться от того, во что верил, чему обучали, и находить, изучать новое.

Просто знания никому не нужны, потому что есть люди, у которых есть и знания, и навыки, и в будущем наши дети будут конкурировать именно с такими людьми. Важно сделать так, чтобы и знания давались, и развивались навыки и ценности.

Что ждёт наших детей на рынке труда?

В ближайшие десятилетия многие некреативные профессии — кассир, бухгалтер, риэлтор, турагент и другие — могут исчезнуть.

Конкуренция за рабочие места в найме всё возрастает. Мы всегда говорили, что юрист — это круто. Недавно была новость о том, что 3000 юрисконсультских рабочих мест в Сбербанке (России) будут заменены роботами. Можно быть очень крутым юристом и всегда быть востребованным на рынке. Но юристы, дающие стандартизированные консультации, — их место займут роботы.

В следующие 10 лет в мире количество занятых во многих профессиях сократится от 35 до более 90%. Например, труд таксиста — с развитием каршеринга и будущим внедрением беспилотного транспорта — будет востребован гораздо меньше, также и труд курьера, так как с появлением постаматов необходимость доставки до порога дома значительно снизилась.

Функции секретарей с успехом заменяют программы, интеллектуальные онлайн-календари и приложения; сортировщики почты. Шахтёры, грузчики, фасовщики, кассиры, диспетчеры, инспекторы ДПС, библиотекари, операторы call-центров, копирайтеры, вахтёры, охранники, смотрители зала в музее, экскурсоводы — труд этих людей заменяют машины, программы, каталоги и базы данных, системы контроля. Полностью эти профессии не исчезнут, но сократятся на 30−90%. При этом количество людей на планете всё увеличивается, и всё большим людям нужна работа. Человеку остаётся переучиваться и находить себя.

Тенденции в разнообразии требуемых квалификаций

Выпускники с какими навыками востребованы на рынке труда? Кто работает руками, делает изо дня в день одно и то же? Это упаковщик, фасовщик. У него 8-часовой рабочий день, 1500 кексов, его задача — их упаковать. При рутинной ручной работе работник выполняет одно конкретное действие, по одному макету изготавливает что-то каждый день.

Нерутинная ручная работа — это вся сфера услуг, например, труд мастера по маникюру, медсестры, повара. Он готовит разные блюда: сейчас заказали борщ, затем — тирамису. Нерутинная ручная работа — это вся сфера услуг. Мы не готовы отдавать эту работу роботам — хотелось бы, чтобы её делали люди. Она держится на плаву благодаря мастерству человека. Мастер от бога — он всегда останется с профессией.

Рутинная мыслительная деятельность — например, труд бухгалтера, юрисконсульта. Рутинную мыслительную деятельность выполняют те дети, которые только приходят в школы, сидят, ждут, когда учитель им объяснит тему, всё выучили, запомнили. Это дети, которые учатся в формате «запомнил — воспроизвёл». Они не уходят дальше этого.

«Почему ты сидишь и ничего не делаешь?» — «Вы не сказали мне, что делать». Накормили мы ребёнка информацией, она в голове «полежала» и ушла, это кратковременная память.

Почему ребёнок забыл что-то сделать в школе? Потому что мозг всю энергию отдал на то, чтобы запомнить. Не обработать, не понять, не осознать, не запланировать для себя, а только запомнить.

Чем чаще повторяется информация, тем меньше желания её запоминать. Когда мы 30-й раз говорим: «Застели постель», «Сделай», мозг говорит: «Я это уже слышал». Дело в том, что с первого раза мы не довели необходимое действие до навыка.

Если дома ум не получает развития, то это потом перерастает в сотрудников, которые ждут, чтобы им сказали, как нужно сделать. Если им скажут, как это нужно сделать, они сделают. Если нет — «Ну вы же не сказали». Воспроизвести всё, что в учебниках, робот может намного лучше, чем ребёнок, ребёнок даже ещё не всё запомнит. Поэтому нужно делать акцент на навыки.

Нерутинная аналитическая деятельность и нерутинная межличностная — эти виды квалификаций и сейчас, и в будущем, наоборот, будут нужны.

Представим мышление, которое меняется в зависимости от ситуации. Ребёнок оказывается в конкретной ситуации, и он сразу включает наблюдение, анализ, обработку поступающей информации, делает выводы, принимает решения, несёт ответственность. Это критическое мышление.

Вся та же нерутинная аналитическая деятельность, плюс взаимодействие с людьми. Изолированных профессий уже нет, или они точно исчезнут. Одного человека у станка, оператора в call-центре всегда можно заменить. Незаменимыми становятся те люди, которые умеют входить в контакт с людьми и работать.

Самое главное, что нужно донести нашим детям, — на рабочем месте нужно приносить свою ценность; только тогда человек начнёт не только зарабатывать, но и приносить ценность. Главное, помочь понять, где это место человека.

Инвестиции времени и траты времени





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Инвестиции времени или траты времени — они во всём, что бы мы ни делали. Рисунок или игра ребёнка может быть инвестицией времени. И даже чтение может быть тратой времени, если ребёнок не обрабатывает поступающую информацию.

Дети учатся только на нашем примере. Какие навыки необходимы ребёнку для успешности в будущем? Мы получим целое облако ответов: «критическое мышление», «коммуникабельность», «гибкость», «любознательность», «ответственность», «стрессоустойчивость» и другие.

Все эти навыки можно определить через «Четыре „K“»:

Коммуникация, коллаборация (сотрудничество), критическое мышление, креативное мышление — было бы хорошо работать над развитием этих навыков каждый день. Развивать их помогут следующие приёмы.

Приём «Посмотри — подумай — задумайся»

Его хорошо использовать не в школе, а в повседневной семейной обстановке, потому что всё лучшее в обучении происходит в естественной обстановке. Это развитие любознательности и навыка наблюдения.

Если вы съездили в зоопарк и спрашиваете у ребёнка: «Что тебе понравилось, что ты видел?», а он не может подробно ответить вам, это значит, что его мозг не зафиксировал те новые моменты, на которые вы делали ставку. Есть и взрослые, у которых навык делать выводы страдает. В отношениях в коллективе, с начальником, супругом, с деньгами, мы проживаем одно и то же. Одни и те же ситуации разворачиваются, а мы даже понять не можем, что надо менять.

Задайте вопросы ребёнку в очереди, где вы сидите в ожидании, вопросы:

Что ты видишь? Что ты об этом думаешь? О чём это заставляет тебя задуматься?

Продолжайте обсуждать детали, которые видите. Спрашивайте: «А ещё?», развивая наблюдательность.

«Что ты думаешь об этом?», «Какой вывод напрашивается?». Мозг должен генерировать выводы. «Значит, не нужно делать…», «Значит, нужно поступить так…»

Какие вопросы возникают у ребёнка? «Почему???», «Как долго всё это будет продолжаться?», «Что будет, если нарушить правила?», «Как лучше сделать?»

Это игра, в которую можно играть во время поездки в такси, на экскурсии, в гостях, при просмотре фотографий. Когда дети задают мало вопросов, значит, пытливость ума не столь развита, над этим нужно работать больше. Чем чаще будет этот разговор с детьми, тем лучше.

Приём на развитие креативного мышления

Назовите три разных слова/словосочетания, описывающих [обычную пластиковую бутылку]. Не используйте очевидные слова: вода, бутылка, надпись, пластик, голубой, белый.

Каждый раз, когда вы даёте задание, нужно сразу исключить всем известные, избитые, некреативные слова и названия. Ребёнку нужно учиться видеть то, что другие видят, и то, что другие не видят.

«Что подарим?», «Как поздравим?», «Куда пойдём?», «Как будем исправлять оценку по математике?», «Какую книжку будем читать?» («„Золушку“, „Алису в стране чудес“ не называй, это уже не раз читали»).

«Нужно сделать поделку из баклажки (вазу, пенал, ракету не называй, это уже делали в прошлый раз)».

«Как прошёл день?» (Исключите ответы: хорошо, плохо, норм, ужасно, обыкновенно).

Приём «Раньше я думал, что… Теперь я думаю, что…»

Здесь мы фокусируемся на рефлексии. Ребёнок, который не умеет рефлексировать, не учится ни в школе, ни дома. Его мозг не научился фиксировать новые знания, прогресс, сдвиг мышления.

Мы идём из школы, или едем в горы, или вышли от врача. «Скажи, что изменилось».

«Раньше я думал, что пироги с луком это не вкусно. А сегодня в гостях у бабушки съел, и было так вкусно. Вот как их надо готовить».

«Раньше я думал, что тигры бывают только жёлтые в чёрную полоску. Теперь я знаю, что они бывают белые с чёрными полосами».

Коммуникация и сотрудничество

Родителям важно наблюдать, много ли друзей у ребёнка, как часто он встречается, гуляет с ними, умеет ли он слушать, договариваться, проявляет ли инициативу, готов ли идти на компромисс.

Есть концепция пяти «P». Purpose — «цель», passion — «страсть», people — «сообщество», process — «действие», performance — «результат». Если эти пять «P» есть у нас и мы научим этому наших детей, то у них всё будет хорошо.