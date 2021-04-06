Нукусский филиал Государственной консерватории Узбекистана создаётся постановлением Кабинета министров от 5 апреля, сообщило УзА.

Обучение в филиале начнётся с 2021/2022 учебноо года. Приём и вступительные творческие экзамены будут проводиться в самой консерватории.

Для филиала вуза построят учебный корпус на 300 мест, два концертных зала на 200 и 100 мест, общежитие на 200 мест и спортивную площадку. До завершения строительства работа филиала будет организована на базе Нукусской специализированной школы культуры.