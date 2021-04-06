В Chimgan Plaza начались продажи нежилого помещения от 5,5 млн сумов за квадратный метр.

Покупка офиса на стадии строительства — это подходящее решение для тех, кто хочет сэкономить. Приобретая офис сейчас, можно сэкономить до 150 долларов США с каждого квадратного метра.





Chimgan Plaza — это семиэтажный комплекс комфорт-класса общей площадью 3,5 тысячи кв. м.

Основные преимущества:

выгодное территориальное расположение — превосходная транспортная доступность к основным транспортным магистралям города;

эксплуатируемая кровля с благоустроенной зоной отдыха на открытом воздухе и круглогодичным зимним садом и кафе;

эффективная планировка, высокие потолки, большие панорамные окна, высокая степень инсоляции;

удобный и современный подъезд;

современные инженерные системы и системы автоматизации здания;

охраняемая парковка и крытые гаражные боксы;

стильное лобби и качественная отделка мест общего пользования;

готовые помещения с удобной эффективной планировкой и полной отделкой. Ассортиментная линейка: офисы от 100 до 1,5 тысячи кв. м;

возможность выбора готового помещения по параметрам его площади;

предоставление прямой аренды от собственника, наличие свидетельства;

удобная координация посетителей на центральном ресепшн.





Немаловажный пункт преимуществ — развитая инфраструктура в радиусе 200 м. Здесь располагаются «Экобазар», ТРЦ Atlas, парк Lokomotiv, мечеть, аптека, хозяйственный магазин, туристическое агентство, банк, служба быта и ресторан, расположенный в соседнем здании. А управляющая компания обеспечит эксплуатацию здания и содержание прилегающей территории.

Комплекс охранных мероприятий возложен на службу безопасности, имеющую опыт и необходимые лицензии. Здесь также предусмотрены круглосуточная охрана, видеомониторинг здания, прилегающего периметра и подземной парковки.





Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 90−985−35−75.

Адрес: пересечение проспекта Мирзо-Улугбека и улицы Тимура Малика.

Ориентир: «Экобазар Чимган».

Instagram: @chimgan_plaza

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