В Chimgan Plaza начались продажи нежилого помещения от 5,5 млн сумов за квадратный метр.

Покупка офиса на стадии строительства — это подходящее решение для тех, кто хочет сэкономить. Приобретая офис сейчас, можно сэкономить до 150 долларов США с каждого квадратного метра.


Chimgan Plaza — это семиэтажный комплекс комфорт-класса общей площадью 3,5 тысячи кв. м.

Основные преимущества:

  • выгодное территориальное расположение — превосходная транспортная доступность к основным транспортным магистралям города;
  • эксплуатируемая кровля с благоустроенной зоной отдыха на открытом воздухе и круглогодичным зимним садом и кафе;
  • эффективная планировка, высокие потолки, большие панорамные окна, высокая степень инсоляции;
  • удобный и современный подъезд;
  • современные инженерные системы и системы автоматизации здания;
  • охраняемая парковка и крытые гаражные боксы;
  • стильное лобби и качественная отделка мест общего пользования;
  • готовые помещения с удобной эффективной планировкой и полной отделкой. Ассортиментная линейка: офисы от 100 до 1,5 тысячи кв. м;
  • возможность выбора готового помещения по параметрам его площади;
  • предоставление прямой аренды от собственника, наличие свидетельства;
  • удобная координация посетителей на центральном ресепшн.


Немаловажный пункт преимуществ — развитая инфраструктура в радиусе 200 м. Здесь располагаются «Экобазар», ТРЦ Atlas, парк Lokomotiv, мечеть, аптека, хозяйственный магазин, туристическое агентство, банк, служба быта и ресторан, расположенный в соседнем здании. А управляющая компания обеспечит эксплуатацию здания и содержание прилегающей территории.

Комплекс охранных мероприятий возложен на службу безопасности, имеющую опыт и необходимые лицензии. Здесь также предусмотрены круглосуточная охрана, видеомониторинг здания, прилегающего периметра и подземной парковки.


Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 90−985−35−75.

Адрес: пересечение проспекта Мирзо-Улугбека и улицы Тимура Малика.
Ориентир: «Экобазар Чимган».

Instagram: @chimgan_plaza

На правах рекламы.