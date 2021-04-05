В Бухаре организовали пресс-тур для ознакомления с деятельностью АО «Узнацбанк» и дальнейшего укрепления сотрудничества со СМИ.

Журналисты ознакомились с Центром банковских услуг Национального банка Узбекистана и финансируемыми проектами.

За счет кредитных средств «Узнацбанка» в размере 3,5 млрд сумов открылся кинотеатр Diyor Cinema. Для кинотеатра закупили необходимое оборудование и отремонтировали здание. Открылись два кинозала на 50 мест каждый. Один из них — для фильмов в формате 3D.





Участники пресс-тура также посетили клинику Carmen Plus в Бухаре. Это медицинский центр с современной диагностической и терапевтической базой, а также широким спектром медицинских услуг. В клинике работают квалифицированные врачи: около 100 специалистов в области неврологии, урологии, оториноларингологии, стоматологии, кардиохирургии и других областей.

Для оказания населению качественных медицинских услуг «Узнацбанк» выделил 2 млн 533 тысячи евро. На эти средства из Германии, Нидерландов, США и Китая закупили оборудование для МРТ и МСКТ, цифровые рентген и УЗИ, а также ангиограф.





Банком также финансируется ряд проектов в легкой промышленности. В частности, Kogon Tex также сотрудничает с «Узнацбанком».

«Узнацбанк» выделил более 2 млн долларов для этого предприятия. На эти деньги закупили оборудование для производства пряжи из Китая. Производственная мощность предприятия составляет 3,5 тысячи тонн пряжи в год. География экспорта Kogon Tex расширяется из года в год. Продукция экспортируется в Россию, Украину и Казахстан. Ведутся переговоры с Польшей и Китаем о подписании экспортных соглашений.





Участники пресс-тура ознакомились с деятельностью Центра банковских услуг в Вобкентском районе.

В удобных для населения районах создаются компактные центры банковских услуг. Их сотрудники предоставляют клиентам все виды банковских услуг, включая кредитование и обслуживание счетов. Планируется запуск дистанционных услуг по платежам, погашению кредитов, открытию вкладов, конверсионным операциям через программу I-Bank для юридических лиц и мобильное приложение Milliy — для физических.

В настоящее время туризм — это отрасль, которая оказывает влияние на экономику любой страны. В Узбекистане проводится масштабная работа по полноценному и эффективному использованию туристического потенциала регионов. Совершенствуется система управления отраслью, создается положительный имидж Узбекистана в сфере туризма.





«Узнацбанком» финансируется ряд проектов, которые внесут значительный вклад в развитие туристической отрасли.

При финансовой поддержке банка в размере 10 млрд сумов компания «Мухаббат Хайри Саховат» создала сеть отелей под брендом «Пойкент Бухара».





Отели построили в районах популярных паломнических объектов — святынях «Семи пиров»: «Ходжа Ариф Мохитабон» в Шафирканском районе, «Ходжа Махмуд Анджир Фагнави» в Вобкентском районе, «Хазрати Миркулол» и «Хазрат Бахауддин Накшбанди» в Каганском районе.

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