В настоящее время в Узбекистане наблюдается стремительное развитие сферы строительства. По данным Государственного комитета по статистике, доля строительной отрасли в ВВП страны выросла с 6,9% в 2019 до 7,4% в 2020 году.





Принимая во внимание тенденции развития и реформы в строительной отрасли, компания MIMAR Group ставит стратегическую цель — установить долгосрочные партнерские отношения с одними из ведущих образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов Узбекистана.

1 апреля в Ташкенте состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании в сфере подготовки кадров между строительным холдингом MIMAR Group и университетом Аджу.





В мероприятии приняли участие директор MIMAR Group Ферузбек Давронов, ректор университета Аджу в Ташкенте Гайрат Муратов, первый проректор Лим Джей Ик, а также преподаватели и студенты.

«Подписание меморандума имеет важное значение для MIMAR Group, поскольку одной из приоритетных задач компании является создание условий для профессионального развития молодых специалистов и дальнейшая интеграция производства и образования», — сказал Ферузбек Давронов.

Ректор университета Аджу в Ташкенте Гайрат Муратов отметил, что в 2020—2021 учебном году образовательное учреждение ведет подготовку специалистов по направлениям «Архитектура», «Строительная инженерия», «Электротехника и компьютерная инженерия». Он выразил благодарность MIMAR Group за поддержку молодых кадров.





Меморандум нацелен на совместную подготовку и повышение квалификации молодых специалистов и на всестороннюю поддержку их научной и научно-практической деятельности.

В рамках достигнутых соглашений в образовательный процесс будут внедряться передовые формы и методы подготовки специалистов, а также компьютерные и 3D-технологии. Со второго курса обучения студенты университета Аджу получат возможность проходить стажировку непосредственно на строительных объектах MIMAR Group. Кроме того, предусмотрено дальнейшее трудоустройство наиболее талантливых молодых специалистов.

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