Трёхстороннее соглашение между хокимиятом Ташкента, российской корпорацией ВЭБ.РФ и «Российским экспортным центром» (группа ВЭБ.РФ) подписано в рамках международной выставки ИННОПРОМ, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе корпорации.

Документ предусматривает совместную реализацию проекта по обновлению и расширению парка коммунальной и дорожной техники для служб благоустройства Ташкента. С российской стороны ожидается поставка более 130 единиц техники на сумму 16,3 млн долларов.

«РЭЦ» привлечёт к реализации программы российских производителей, часть техники будет собрана непосредственно в Узбекистане на предприятии UzAuto Trailer совместно с «КамАЗом».

«Потенциал сотрудничества в сфере поставок коммунальной техники — более 5 млрд рублей (65 млн долларов — ред.), — заявил заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян. — Узбекистан — одно из ключевых направлений для ВЭБ.РФ, партнёр, который уже не первый год доказывает свою надёжность. Поставки коммунальной техники помогут укрепить наше сотрудничество».

«Сотрудничество с хокимиятом города Ташкента открывает большие перспективы для реализации двухсторонних российско-узбекских проектов развития городской инфраструктуры по буквально всем направлениям — от поставки техники и технических комплексов до систем „Умный город“», — сказала генеральный директор «РЭЦ» Вероника Никишина.