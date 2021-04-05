Южнокорейская компания LG объявила о закрытии производства смартфонов, чтобы сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, умных домов, роботов, развитии искусственного интеллекта и решений для бизнеса.

Подразделение мобильных устройств планируется окончательно закрыть к 31 июля. Уже выпущенные телефоны LG будут по-прежнему доступны на рынке, а компания в течение некоторого времени продолжит оказывать сервисную поддержку и обновлять программное обеспечение.

The Korea Times ещё в январе сообщало, что компания планирует закрыть подразделение мобильных устройств. По данным издания, с 2015 года оно понесло убытки в 4,5 млрд долларов.