2 апреля в офисе компании Huawei состоялось заседание круглого стола с ректорами ведущих университетов и институтов в Узбекистане на тему открытия ИКТ-академии и обозначения вектора развитие образовательной сферы данной индустрии.

По приглашению Huawei руководители университетов, специализирующихся на подготовке кадров в сфере ИКТ, цифровой экономики и IT посетили офис компании. Цель визита — ознакомление с обновленными условиями, создаваемыми для выпускников вузов, желающих стать частью коллектива компании.

В этот же день состоялась официальная церемония открытия офисных помещений, предназначенных для центра по подготовке технических решений и поддержке продаж (TSSC). Данный центр был открыт в Huawei Uzbekistan в 2012 году и является одним из пяти глобальных центров компании по оказанию технической поддержки продаж в странах Центральной Азии, Европы и в России.

Ректоры Ташкентского университета информационных технологий, Университета ИНХА в Ташкенте, Технического института Ёджу в Ташкенте, Университета Амити в Ташкенте, Туринского политехнического университета в городе Ташкенте, а также Ташкентского филиала МГИМО приняли участие в церемонии открытия, осмотрели обновленный офис и познакомились новыми решениями компании.

После церемонии была организована встреча в формате круглого стола с ректорами университетов и руководством компании. В ее ходе Huawei поделилась своим дальнейшим видением подготовки кадров в сфере ИКТ, предоставлении возможностей для стажировки и обеспечении трудоустройства для талантливых выпускников.

Одним из обсужденных моментов было также открытие ИКТ-академии Huawei в местных университетах с целью подготовки преподавателей и специалистов в ИКТ-отрасли, популяризации навыков работы с цифровыми технологиями среди молодого поколения, создании и оптимизации специальностей, совершенствовании систем учебных программ и сотрудничестве в построении лабораторий. Данная программа предоставляет доступ студентам Узбекистана к ИКТ-продуктам и технологиям Huawei, открывает возможность к участию в программе сертификации Huawei и способствует развитию талантов, которые способны принести пользу обществу и ИКТ-отрасли в Узбекистане.





В ходе беседы ректоры университетов выразили свою поддержку в запуске проекта ИКТ-академии в своих учреждениях и готовность в продолжении тесного сотрудничества с компанией Huawei.

«Сегодня мы пригласили руководство университетов, чтобы они могли убедиться, какие возможности открываются для талантливой молодежи Узбекистана в сфере ИКТ, включая изучение последних технологий, таких как 5G и искусственный интеллект, стажировку в нашей компании, трудоустройство с привлекательной заработной платой и обеспечение условий международного уровня как для работы, так и для свободного времяпрепровождения. Компания Huawei выражает полную готовность в продолжении сотрудничества с ведущими вузами Узбекистана в сфере информационных технологий, в развитии научного потенциала индустрии и в формировании ценных цифровых кадров», — отметил Лю Цзясинь, директор Huawei Uzbekistan.





В ходе беседы ректоры поделились своими мнениями и идеями, а также согласились часто собираться в таком формате для обсуждения насущных проблем, новых возможностей и вектора развития ИКТ-индустрии через призму образовательных программ.

Компания Huawei на протяжении 20 лет осуществляет свою деятельность в Узбекистане и уделяет большое внимание поддержке будущих специалистов в сфере ИКТ. Благодаря долгосрочному сотрудничеству c IT-вузами в Узбекистане на протяжении 7 лет осуществляется проект Seeds for the Future. В ноябре 2021 года проект пройдет в онлайн формате. При этом будет расширен список университетов, приглашенных к участию и будет охвачено большее количество студентов.

На правах рекламы.