31 марта сотрудники государственной дошкольной образовательной организации №1 Канлыкульского района Каракалпакстана провели уличную демонстрацию с требованием увольнения руководителя организации. В понедельник пресс-служба Министерства дошкольного образования сообщила, что директор ДОО уволена, и рассказала детали ситуации.

Директор учреждения Э. Бекбергенова работала в этой должности с 31 марта 2018 года по 21 декабря 2020 года. В связи с поступлением жалоб от персонала детсада была создана рабочая группа по изучению ситуации.

Служба внутреннего аудита МДО провела расследование в январе текущего года. Было были выявлены финансовые хищения в размере 399,2 млн сумов.

В частности, на разные должности в ДОО были оформлены пять сотрудников, которые по факту не работали (объём растраты — 24 млн сумов). В 2018—2021 годах 33 сотрудника, несмотря на несоответствие квалификации, получили дополнительно 28,9 млн сумов.

16 сотрудникам было назначено более 1 ставки работы, а выплаченные за работу 46,9 млн сумов были переведены на пластиковую карту музыканта ДОО и директора, из них 8,5 млн сумов — за фактически не выполненную работу.

В январе-феврале 2020 года Г. Отепова, работавшая методистом на 1 ставке, в нарушение трудового законодательства получила дополнительно 0,5 ставки делопроизводителя и 0,5 — заведующей сектором. С ноября 2019 года по февраль 2020 года 60% должностного оклада Отеповой переводилось на пластиковую карту директора — всего 7,1 млн сумов.

С октября 2018 года по декабрь 2019 года помощник воспитателя работала в доме директора домработницей, а два охранника — строителями на протяжении 5 месяцев, им было выплачено 16,1 млн сумов.

При изучении ситуации на месте было выявлено несоответствие в добавлении продуктов в рацион питания на сумму 7,3 млн сумов. В 2018—2020 годах в рацион сверх нормы были включены и списаны продовольственные товары на 5,7 млн сумов.

МДО перечисляет и другие нарушения.

Материалы изучения были переданы в Канлыкульское районное отделение Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Каракалпакстана для вынесения судебного решения.

Директор ДОО Э. Бекбергенова 21 декабря 2020 года приказом МДО была освобождена от занимаемой должности. Однако 24−25 марта она была восстановлена в должности по решению суда. Это стало причиной протеста сотрудников ДОО.

5 апреля МДО Каракалпакстана сообщило об освобождении Бекбергеновой от должности директора ДОО.