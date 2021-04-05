Строительный процесс современного бизнес-центра Boulevard подходит к завершающей фазе. Рабочие приступили к внутренним монтажным работам и внешней отделке здания. Фасадные работы сосредоточены на монтаже масштабной металлической конструкции по внешнему периметру здания. Металлическая решетка является ведущим элементом футуристической архитектуры бизнес-центра.





С помощью специальной техники проводятся работы по креплению и фиксации крупногабаритных металлических блоков. В данный момент полностью застеклен фасад второго этажа. Помещения первого требуют установки каркасов для специальных стеклянных дверей. Они являются частью витринного панорамного остекления. Параллельно фасад обшивается декоративными блоками.

Внутри помещения проходит монтаж и обшивка гипсокартоном перегородок, стен и потолков шахт, офисов и коридоров. Ведутся работы по подготовке дверных проемов.





К санузлам проведены коммуникации, установлены каркасы для сантехники. Наряду с кровельными работами и обшивкой потолков производится монтаж противопожарной системы и спинклерных элементов.

До полного окончания всех работ и запуска готового здания в эксплуатацию остается все меньше времени. На этапе строительного процесса действуют выгодные предложения на приобретение высококлассной коммерческой недвижимости. С бизнес-центром Boulevard можно инвестировать на привлекательных условиях.

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