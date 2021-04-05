В этом году синоптики прогнозируют тёплый апрель в Узбекистане. Температура воздуха по большей части территории республике будет на 1−2 градуса выше обычного, сообщил Узгидромет.

С понедельника и до середины месяца по Узбекистану ожидается преобладание погоды без осадков.

Ночная температура воздуха будет в пределах +6…+11 градусов, дневная в пределах +19…+24 градусов. По северу, югу и пустынной зоне страны в конце первой декады месяца температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +26…+29 градусов.

Во второй половине месяца ночная температура будет в пределах +10…+15 градусов, а днём ожидается колебание температуры от +20…+25 градусов до +25…+30 градусов.

Осадков в апреле в этом году ожидается меньше нормы, но в отдельные дни дожди могут быть довольно интенсивными. Сильные проливные дожди могут вызывать селевые потоки в предгорных и горных районах республики, а в высокогорьях всё ещё сохраняется лавинная опасность.

Самым сухим в Ташкенте был апрель 1975 года. Осадки выпадали лишь дважды, и их количество составило всего лишь 2 мм, это 3% от апрельской нормы. Самым влажным стал апрель 1990 года, когда за месяц выпало около 300% от месячной нормы, а число дней с осадками составило 19.

Рекордсменом по осадкам за сутки за всю историю метеорологических наблюдений было 8 апреля 2009 года. В этот день в Ташкенте выпало 65 мм дождя при месячной норме апреля 62 мм.

В прошлом году в конце первой декады апреля выпал снег. В Ташкенте высота снежного покрова составила 15 см, от осадков пострадали почти 7000 деревьев, были повреждены коммуникации.

В конце апреля 2020 года Бухарская область пострадала от штормового ветра, который нанёс ущерб инфраструктуре, жилым домам и посевным площадям.