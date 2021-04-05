Директором Агентства по международному сотрудничеству и развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана назначен Джамшид Абдусаламович Абдусаламов. Постановление правительства об этом подписано 3 апреля, сообщило Министерство юстиции.

Агентство было образовано постановлением Кабинета министров в конце марта. Оно будет заниматься повышением эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счёт внешнего долга страны.

Джамшид Абдусаламов до конца марта занимал должность заместителя хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли. На этом посту его сменил Нажмиддинходжа Шарипов.