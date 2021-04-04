Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля подписал постановление «Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления» (есть у «Газеты.uz»).

Министерству финансов в срок до 15 мая 2021 года поручено внести проект постановления президента о внедрении единой системы оплаты труда. Документ должен предусматривать повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления, их ведомственных и территориальных подразделений, усиление стремления к высокоэффективному труду, обеспечение заинтересованности работников в повышении своего профессионального уровня.

Кроме того, Агентство развития государственной службы при президенте, Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство юстиции совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок должны внести проект постановления президента, предусматривающий:

внедрение в органах государственной власти на местах и органах государственного управления современных методов оценки на основе ключевых показателей эффективности (КРI) посредством активного применения ИКТ;

посредством активного применения ИКТ; сокращение количества государственных органов в рамках административных реформ с проведением глубокого анализа эффективности и результативности их деятельности, а также дублирующих функций и задач;

в рамках административных реформ с проведением глубокого анализа эффективности и результативности их деятельности, а также пересмотр структуры и численности управленческого персонала Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей, города Ташкента, районов и городов.

До 1 сентября ожидается разработка и поэтапное внедрение в государственных органах специального программного комплекса рейтинговой оценки результатов достижения работниками КРI.

Сейчас труд госслужащих оценивается по единой тарифной сетке.

Введение единой системы оплаты труда государственных гражданских служащих, предусматривающей установление унифицированных требований к определению зарплаты исходя из уровня (республиканский, областной, районный и городской) государственного органа и организации, квалификационного ранга (чина) и личного вклада работника предусматривалось ещё в указе президента от 3 октября 2019 года.

Проект закона о госслужбе выставлялся на обсуждение в мае 2020 года, но в итоге не был принят.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Узбекистане начинается оптимизация штата госслужащих, которая составит до 15% и должна занять меньше месяца. С 1 мая число управленческого персонала должно уменьшиться на 5288, а количество заместителей в министерствах и ведомствах — на 40.