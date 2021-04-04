Заслуженный скульптор Узбекистана, заслуженный деятель искусств Яков Иосифович Шапиро ушёл из жизни в возрасте 83 лет, сообщил международный мультимедийный проект «Культурное наследие Узбекистана».

Он родился в городе Олевск Житомирской области Украины в 1937 году. В первый год Великой Отечественной войны вместе с семьей был эвакуирован в Узбекскую ССР. Жил в Маргилане, потом с родителями переселился в Ташкент. В 1944 году вернулся назад на родину и получил художественное образование, поступив в среднюю художественную школу при фарфоровом заводе.

Окончил киевское художественное училище, а после поступил в Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Санкт-Петербурге. Во время учёбы много ездил по миру. Позже переехал в Ташкент, продолжая учёбу в институте.

Работы мастера установлены в Узбекистане, России, США, Франции, Италии, Израиле, Японии и других странах мира. В Ташкенте Яков Шапиро выполнил художественные панно для пяти станций метро, в том числе «Мустакиллик майдони» и «Буюк ипак йули».

Кроме того, скульптор в столице Узбекистана создал памятники Максиму Горькому, Шота Руставели, Хамиду Алимджану, Шарафу Рашидову, Лалу Бахадыр Шастри, Батыру Закирову, а в Бухаре — национальному герою Ходже Насреддину Афанди.

На счету художника ряд архитектурно-скульптурных ансамблей, в том числе композиция на звездную тему: с фигурами Матери-Земли, Икара, Улугбека, Циолковского, Королева, Гагарина и с бюстом космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Джанибекова.





Фото: Hook.Report.





Панно на станции «Буюк ипак йули». Фото: Hook.Report.

Скульптуры Якова Шапиро в мастерской в Узбекистане.

Ташкент, 1987 год. Скульптор Яков Шапиро работает над композицией «Сказочная птица счастья». Фото: Спутник.

Архитектурно-скульптурный ансамбль «Космос» установлен в 1984 году на площади Космонавтов в Ташкенте. Фото: Письма о Ташкенте.





Памятник Ходже Насреддину Афанди. Фото: Караван Групп.

Памятник Шастри. Фото: Караван Групп.

Памятник Шота Руставели. Фото: Караван Групп.





Барельеф Игоря Витальевича Савицкого на фасаде первого корпуса нового музейного ансамбля в 2003 году. Фото: Мариника Бабаназарова.

Памятник Хамиду Алимджану. Фото: shukach.com